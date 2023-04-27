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Akdoğan'da yangın

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Akdoğan'da yangın
Akdoğan'da yangın

26.04.2023 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Akdoğan köyünün kuzeyinde bulunan bir tarla içerisinde, Cemil ÇELEBİ’ye ait çalışır durumdaki rulo balya bağlama makinesinin muhtemelen rulmanların sıkışarak ısınması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu söz konusu balya bağlama makinesi ile bir adet rulo balya tamamen yanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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