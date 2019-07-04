Akdoğan'da yangın:: Hayvancı ve çiftçilere çağrı: İş araçları ile birlikte yardıma gelin!

Hayvancı ve çiftçilere çağrı: İş araçları ile birlikte yardıma gelin!

Akdoğan Belediyesi Başkanı Ahmet Latif, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Yiğitler atış alanı bölgesinde çıkan yangının kontrol altına alınamadığını ve bölge hayvancı ve çiftçilerini acilen iş araçları ile birlikte yardıma beklediklerini duyurdu.

İşte o paylaşım

“Değerli belde ve bölge halkım, Yiğitler atış alanı bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alınamıyor. Akdoğan’a doğru büyüyerek devam ediyor. Bölge hayvancı ve çiftçilerini acilen iş araçları ile birlikte yardıma bekliyoruz…”