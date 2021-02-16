Akdoğan'da yapılan 270 PCR testinin sonucu açıklandı

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı

İşte o açıklama:

“Öncelikle belirtmek isterim ki 15.02.2021 Pazartesi (dün) beldemizde yapılan 270 PCR testinin sonucu bize ulaşan bilgilere göre tümü negatif çıkmıştır. Beldemiz için sevindirici olsada rehavete kapılmadan kurallara uymaya devam edelim. Lütfen herkes Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin almış olduğu karar doğrultusunda 22 Şubat saat 05:00 kadar uzatılan sokağa çıkma yasağına uymaya devam etsin. Şu an için karantina hotellerinde ve hastanede tedavileri süren hastalarımızın genel sağlık durumları iyi olup test sonuçları hızla negatife dönmeye devam ediyor. Bu vesileyle tedavisi devam eden ve tedavisi tamamlanmış olan herkese bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Unutmayın bizim için değerlisiniz…”