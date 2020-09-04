Akdoğan'daki sekreterin 18 temaslısı karantinaya alınıyor

Akdoğan'daki İlkokul'da sekreter olarak çalışan ve Covid-19 testi pozitif çıkan çalışanın 18 temaslısı da karantinaya alınıyor

Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu’nda, Covid-19 testi dün akşam pozitif çıkan okul sekreterinin Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nda temaslısı olan 18 kişi karantina oteline alınıyor.

Beyarmudu Belediyesi konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve endişe verici bir durumumun olmadığını belirtti.

İşte açıklama;

"İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde dün basına yansıyan “Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, okul sekreterinin Covid-19 testi pozitif çıktı” haberinin ardından Beyarmudu Belediyesi’ne bağlı çalışmalarını yürüten Güney Mesarya Halk Tiyatrosu ekibininin bir bölümü söz konusu pozitif vaka ile temaslı olduğu gerekçesi ile tedbir amaçlı karantina oteline alınmıştır. Temaslılarda henüz bir semptom görülmediği için; dolayısıyla uzman görüşlerine göre “temaslıların temaslıları” için henüz endişe yaratacak bir durum söz konusu değildir. Uzmanlarla ve ekip üyelerimizle iletişim halinde olduğumuzu buradan duyurur, en güncel ve sağlıklı bilgi için belediyemiz sayfasını takip etmenizi öneririz."