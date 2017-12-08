Akdoğan’ın yolları siyasete kurban ediliyor!..

Akdoğan yolları tamir bekliyor. Yıllardır tamir bekleyen yolun tamir edilmemesi Belediyenin CTP’li bir başkanın yönetiminde olduğuna bağlanıyor.

Taner ULUTAŞ

Kullanılmayacak durumda olan ve birçok yeri çukurlar ile dolu olan yol için Ulaştırma Bakanlığına çağrıda bulunuluyor. Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif sosyal medyada yaptığı paylaşımda yaptığı açıklamada, Değerli Akdoğan ve bölge halkı, şehirler ve köyler arası yollar Karayolları Dairesi sorumluluğunda olan yollardır. Bundan dolayı Akdoğan dan Paşaköy e kadar olan yolun mevcut durumundan dolayı tamir ve yama yapılamaz durumda olduğu tüm bölge ve bu yolu kullanan herkes tarafından biliniyor dedi.

BELEDİYE BAŞKANI UBP’Lİ OLMADIĞI İÇİN TAMİR EDİLMİYOR

Ahmet Latif açıklamasına devamla, İşte bu yüzden yaptığımız girişimler sonucu tüm bu yolun tamiri ve yenilenmesi ile ilgili proje hazırlandı. Fakat şuan görevde olan hükümette Ulaştırma Bakanlığı görevini üstlenen KEMAL DÜRÜST efendi, Akdoğan Belediye Başkanı kendisi ile ayni siyasi partiden olmadığından dolayı bu yolu Akdoğan’lıya ve bölge halkına kazandırılmasında en büyük engel olarak duruyor ifadesinde bulundu.

AĞILININ YOLU ASFALTLANDI AMA AKDOĞAN YOLU DÜZELTİLMEDİ

Ama unutulmaması gereken birşeyler var. Akdoğandan Paşakòye kadar yapılacak olan yolu sadece ben kullanmaycam. Bu yaptığı davranışla tüm bölge insanı cezalandırılmış olacak. Ama ne garip bir çelişki var ki diğer taraftan sadece kendisinin kullandığı AĞILININ yolunu asfalt dökmeyi unutmamıştır diyen Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latfi böyle siyasi görevlere getirilen kişilerin yapması gereken halklarına hizmettir.Yok bana partizanlık, tüm vatandaşlara bizlere bu hizmetin gelmesinde engel olan KEMAL DÜRÜST VE Bunun gibi siyasileri eve yollatma adına bu açıklamayı yapmayı görev olarak bildim dedi.