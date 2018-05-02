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AKEL: Anastasiadis, Akıncı'nın önerilerini olumlu karşılamalıdır

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AKEL, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum taraflarına sunduğu  'Guterres Çerçevesi' hakkında açıklama yaptı.
AKEL: Anastasiadis, Akıncı'nın önerilerini olumlu karşılamalıdır

AKEL, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum taraflarına sunduğu  'Guterres Çerçevesi' hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis'e çağrı yapılarak, 'Guterres Çerçevesi'ni yaratıcı bir şekilde değerlendirmesi gerektiği söylendi.

AKEL'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde;

Sn. Mustafa Akıncı’nın Guterres Çerçevesi temelinde stratejik anlaşma önerisi özlü müzakerelerin yeniden başlaması perspektifini açıyor. Sn. Anastasiadis bu öneriyi yaratıcı bir biçimde değerlendirmelidir.

Guterres Çerçevesi’yle Garanti Antlaşması’nın lağvedileceği, müdahale haklarına son verileceği ve Omorfo’nun Kıbrıs Rum Yönetimi altında olacağı çok nettir. BM Genel Sekreteri’nin bizzat kendisi anlaşmayı belirlemiyor, ama iki liderin üzerinde müzakereye çağrıldıkları çerçeveyi koyuyor.

Eğer Sn. Anastasiadis yaratıcı bir biçimde Sn. Akıncı’nın önerisini değerlendirmezse, o zaman çıkmaz süregidecektir ve bunun sorumluluğu Kıbrısrum tarafında olacaktır. Sn. Anastasiadis bugüne kadar Guterres Çerçevesi’ni kendisinin kabul ettiğini, ama diğer tarafın kabul etmediğini söylüyordu. Şimdi diğer tarafın Guterres Çerçevesi’ni ön koşulsuz ve şartsız bir biçimde kabul ettiğini söylediği koşullarda, Sn. Anastasiadis sorumluluklarının bilincine varmaya çağrılmaktadır.

Biz, Sn. Anastasiadis’i Sn. Akıncı’nın önerisinin sunduğu olanakları olumlu bir şekilde değerlendirmeye ve kendisinin dediğini iddia ettiklerini tutarlılıkla göstermeye çağırıyoruz.

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