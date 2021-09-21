AKEL: Anastasiadis tehlikeli denemelere girişiyor

AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas Anastasiadis’in sözünü ettiği 1960 Anayasası’na dönüş önerisini sonuçta BM Genel Sekreteri’ne sunduğu takdirde, sadece Kıbrıs Rum tarafına da sorumluluklar yüklenmesini başaracağını söyledi. Kukumas, böylece ortaya çıkacak tablonun Kıbrıs Türk tarafı konfederasyon yönünde ve Kıbrıs Rum tarafının da 1960 üniter devleti yönünde BM kararları çerçevesinden çıkmak olacağını belirtti.

Anastasiadis Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk liderliğinin öne sürdüğün kabul edilemez iki devletli çözüm talebindeki ısrarlı tutumunu teşhir etmek yerine, böylesi bir hareket yaptığı takdirde, Kıbrıs Rum tarafının da kendisini sanık sandalyesinde bulacağına işaret eden Yorgos Kukumas, AKEL’in şu anda da olsa Cumhurbaşkanı’na bu hamlede bulunmamasını tavsiye ettiğini söyledi.

Sn. Anastasiadis’in desentralize federasyon önerisine gelince, bu öneriyi BM, Tatar ve medya ile paylaşmadan önce ülkenin siyasi güçleriyle görüşmüş olmasının gerektiğini kaydeden Kukumas, Kıbrıs sorununun en kritik anında Sn. Anastasiadis’in tehlikeli denemelere giriştiğinin ve kendi fikirleri hakkında siyasi güçleri karanlıkta tutmaya devam ettiğinin açıkça görüldüğünü ifade etti.