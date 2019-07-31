AKEL, "Anne hamileyken anal seksten zevk alırsa çocuğu eşcinsel olur" diyen papazı kınadı

AKEL yapmış olduğu açıklamada ifadelere yer verdi:

Omorfo Metropoliti’nin Açıklamalarını Kınıyoruz

Omorfo Metropoliti’nin kısa bir süre önce yaptığı ve tüm dünyada duyulan açıklamaları gerçekten üzüntüyle duyduk. AKEL nereden gelirse gelsin homofobik ve kadın düşmanı böylesi Orta Çağ anlayışlarını kesin bir biçimde kınamaktadır.

Bu açıklamaları paylaşıp paylaşmadığı konusunda Kutsal Sinod’un duruşunu ortaya koyması gerektiği görüşündeyiz. Nitekim gerek cinsel kimlik meseleleri, gerekse kürtaj hakkında Başpiskopos dâhil kilise hiyerarşisinin temsilcileri tarafından böylesi anlayışların ifade edilmesi ilk kez yaşanmıyor.

Diğer yandan devletin de bu konuda duruşunu ortaya koyması ve önlem alması gerekmektedir. Bu görüşler sadece bilime aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda açıkça insan düşmanıdır. Bu görüşlerden en azından bazıları nefret söylemi içermektedir ve bir sosyal grubu hor görmeyi ve aşağılamayı kışkırtmaktadır. Din insanları yasaların üstünde değildir.