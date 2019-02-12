AKEL Avrupa Parlamentosu seçim kampanyasına iki toplumlu köy Pile’den başladı.

Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin barış içerisinde birlikte yaşadıkları Pile’de dün gerçekleştirilen etkinlikte AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, AKEL-Sol-Yeni Güçler Avrupa Parlamentosu Milletvekili adayları ve köyün Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk muhtarları konuştu.
Pile Halk Örgütleri binasına gerçekleştirilen toplantıya katılan Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk yurttaşlara hitap eden AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu “iki toplumda da milliyetçiliğe ve milliyetçilerin yıllardır inşa ettikleri fobilere karşı mücadele etmeliyiz” dedi. Kiprianu, AKEL olarak yeniden birleşme mücadelesinde her türlü siyasi bedeli göze alarak tehditlere boyun eğilmeyeceğini vurguladı.
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