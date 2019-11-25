Akel: Berlin Buluşmasında Olumlu Havanın Olmasını Ve Referans Koşullarında Sonuca Varılmasını Umut Ediyoruz

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Limasol’da yaptığı açıklamada iki liderin bugün Berlin’de BM Genel Sekreteri ile buluşmasında olumlu havanın olması ve referans koşullarında sonuca varılması umudunu dile getirdi.

Kiprianu, bu buluşmada siyasi irade gösterilerek, referans koşullarında anlaşmaya varılması ve mümkün olan en kısa zamanda atılması gereken adımlara ilişkin prosedürün kararlaştırılması dileğini ifade etti.

Kiprianu, “şimdi bizim BM Genel Sekreteri ile işbirliği içerisinde ve tamamen yapıcı olmamız için bir neden daha var, çünkü zaten Türkiye’nin Crans Montana’da işbirliği gösterdiği ve bizim gerekli siyasi iradeyi göstermediğimiz yönünde uluslararası alanda bir anlayış var” dedi.