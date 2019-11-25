  • BIST 105.382
  • Altın 269,145
  • Dolar 5,7328
  • Euro 6,3178
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Akel: Berlin Buluşmasında Olumlu Havanın Olmasını Ve Referans Koşullarında Sonuca Varılmasını Umut Ediyoruz

»
Akel: Berlin Buluşmasında Olumlu Havanın Olmasını Ve Referans Koşullarında Sonuca Varılmasını Umut Ediyoruz
Akel: Berlin Buluşmasında Olumlu Havanın Olmasını Ve Referans Koşullarında Sonuca Varılmasını Umut Ediyoruz

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Limasol’da yaptığı açıklamada iki liderin bugün Berlin’de BM Genel Sekreteri ile buluşmasında olumlu havanın olması ve referans koşullarında sonuca varılması umudunu dile getirdi.

Kiprianu, bu buluşmada siyasi irade gösterilerek, referans koşullarında anlaşmaya varılması ve mümkün olan en kısa zamanda atılması gereken adımlara ilişkin prosedürün kararlaştırılması dileğini ifade etti.

Kiprianu, “şimdi bizim BM Genel Sekreteri ile işbirliği içerisinde ve tamamen yapıcı olmamız için bir neden daha var, çünkü zaten Türkiye’nin Crans Montana’da işbirliği gösterdiği ve bizim gerekli siyasi iradeyi göstermediğimiz yönünde uluslararası alanda bir anlayış var” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Berlin'den bir şey beklenmemeli17 Kasım 2019 Pazar 16:13
  • Türkiye’ye Kınama: Tüm Sondajları Sona Erdir16 Kasım 2019 Cumartesi 15:53
  • Lute'un liderlerle görüşmeleri bugün16 Kasım 2019 Cumartesi 11:48
  • Akıncı’nın KKTC’nin kuruluş yıldönümü mesajına Anastasiadis’ten cevap14 Kasım 2019 Perşembe 19:46
  • "Amaç referans şartları üzerinde anlaşma veya uzlaşmaya varmak"04 Kasım 2019 Pazartesi 14:34
  • Rum Basını: 3'lü görüşmeden beklentiler düşük, iptal bile edilebilir03 Kasım 2019 Pazar 16:13
  • Akıncı: Ya Federal çözüme ulaşma ya da kalıcı bölünme ile yüzleşeceğiz03 Kasım 2019 Pazar 15:43
  • Canaltay: "Akıncı görüşmeden vazgeçmeli; görüşmeyi 2020 Nisan seçimini kazanan yapmalı"01 Kasım 2019 Cuma 16:26
  • Rum kesiminin hazırladığı belge BM Güvenlik Konseyine gönderildi30 Ekim 2019 Çarşamba 21:19
  • Üçlü görüşme 25 Kasım'da Berlin'de25 Ekim 2019 Cuma 20:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti