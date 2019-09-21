Akel: BM Genel Sekreteri'nin Açıklaması Güçlü Mesajlar Veriyor

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu yaptığı açıklamada özlü müzakerelerin başlaması yönünde ilerlenmesi için iki liderin referans koşullarında hızla sonuca varmaları ihtiyacını vurgulayan BM Genel Sekreteri’nin açıklamasının güçlü mesajlar verdiğini söyle

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu yaptığı açıklamada özlü müzakerelerin başlaması yönünde ilerlenmesi için iki liderin referans koşullarında hızla sonuca varmaları ihtiyacını vurgulayan BM Genel Sekreteri’nin açıklamasının güçlü mesajlar verdiğini söyledi.

Stefanu, BM Genel Sekreteri’nin verdiği bu mesajların ardında en azından referans koşullarında anlaşmaya varılması ve sürecin yeniden başlaması konusunda Güvenlik Konseyi’nin sabırsızlığını gerek hükümetin, gerek tüm siyasal güçlerin, gerekse tüm Kıbrıslıların açıkça görmesi gerektiğini belirtti.

İki liderin referans koşullarında anlaşmaya varılması çabasını en nihayet tamamlamaları gerektiğini ve görüşmelerin Crans Montana’da kesintiye uğradığı yerden 2014 ortak açıklaması, varılan görüş birlikleri ve Guterres Çerçevesi temelinde yeniden başlaması gerektiğini söyleyen Stefanos Stefanu, BM kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümünün yolunun sadece bu şekilde açılabileceğini vurguladı.