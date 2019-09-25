AKEL: Çavuşoğlu’na verilecek en iyi cevap referans koşullarında süratle sonuca varmaktır

Kıbrıs sorununun çözüm biçimine ilişkin olarak Nikos Hristodulidis ile Mevlüt Çavuşoğlu arasında geçen kısa konuşma vesilesiyle yaptığı açıklamada AKEL Merkez Komitesi ve Kıbrıs Sorunu Bürosu üyesi Stavri Kalopsidiotu Kıbrıs sorununun çözümü çabasında başka deneme yanılma payının olmadığını AKEL’in bir kez daha vurguladığını dile getirdi.

Sayın Anastasiadis’in konfederasyon önerisinde bulunduğu yönünde Sayın Çavuşoğlu’nun iddiasına Kıbrısrum tarafınca verilecek en iyi cevabın BM Genel Sekreteri’nin de istediği gibi referans koşullarında süratle sonuca varılması gerektiği olduğunu belirten Kalopsidiotu Sayın Anastasiadis’in vereceği böylesi net bir yanıtla konfederasyon çözümüne dair laf kalabalığına da son verileceğini de ekledi.

Çözüm çerçevesinin çok net olduğunun, iki bölgeli iki toplumlu federasyonu öngördüğünün altını çizerek, Guterres çerçevesinin siyasi eşitlik ve etkin katılım konusunu da çözdüğünü ifade eden Kalopsidiotu iki lider tarafından gerekli siyasi irade ortaya koyulursa, referans koşullarında anlaşmaya varılmasının zor olmadığını da sözlerine ekledi. Müzakerelerin yeniden başlaması çabası başarıya ulaşamadığı takdirde, bunca yıl müzakerenin ardından doğrudan diyaloğun yeniden başlaması konusunda dahi iki lider anlaşmaya varamıyorsa, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünü nasıl başarabilecekleri sorununun doğal olarak gündeme geleceğine işaret etti. Uluslararası toplum böylesi bir sonuca varırsa, Kıbrıs sorununun çözülemeyen uluslararası anlaşmazlıklardan biri olarak görülüp, nihai taksim kâbusunun gerçekleşmesinin yolunun açılacağın ifade eden Stavri Kalopsidiotu, böylesi bir durumda sorumluluğun iki liderin sırtında olacağını ve bu nedenle de içnden geçmekte olduğumuz anların kritikliğinin bilincinde olarak hareket etmeleri gerektiğini belirtti.