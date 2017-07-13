AKEL çözümden uzaklaşıldığından endişeli

AKEL Merkez Komitesi çözümden uzaklaşıldığı endişesini dile getirerek, Kıbrıs sorununu yönetme şekli ve ENOSİS Plebisiti nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i eleştirdi.

AKEL Merkez Komitesi çözümden uzaklaşıldığı endişesini dile getirerek, Kıbrıs sorununu yönetme şekli ve ENOSİS Plebisiti nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i eleştirirken, Anastasiadis, Rum Ulusal Konseyi’nin pazartesi ve salı günkü toplantılarına kadar eleştirilere cevap vermeyeceğini açıkladı.

Haravgi’nin “Çözüm Perspektifini Açık Tutalım” başlıklı manşet haberine göre AKEL Merkez Komitesi dün, Crans Montana sürecini değerlendirdiği 4 saatlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Crans Montana’nın ertesi günü görüntünün kaygı verici şekilde puslu olduğuna” dikkat çekerek “çözümden uzaklaşılmakta olduğundan” endişe belirtti.

MONT PELERİNDEN SONRA….

AKEL Merkez Komite açıklamasında, Toprak başlığının da Güvenlik ve Garantiler gibi prosedürün son aşamasında ele alınması tezini Mont Pelerin’de değiştirerek Toprağı, geriye kalan başlıklar kapatılmadan görüşmeyi kabul ettiği hatırlatılarak “O noktada Kıbrıs Türk idaresinde kalacak toprak oranında yakınlaşma yörüngesi başarılmışken Başkan Anastasiadis anlaşılmaz ve soru işareti yaratan nedenlerle çabayı kesti, o zamandan itibaren gerileme süreci başladı” ifadesine yer verildi.

“Anastasiadis’in o an ve sonrasındaki icraatlarının Rum tarafında gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerine dönük maksatlar taşıdığının belirginleştiği” görüşü de ortaya konulan açıklamada, birinci Cenevre konferansının zemin hazırlanmadığı için başarısız olduğu, zemin hazırlığı için Mont Pelerin’de düzenlenen teknokratlar toplantısının ardından ENOSİS Plebisitiyle ilgili olumsuz gelişmenin yaşandığı hatırlatıldı.

Açıklamada AKEL’in, DİSİ tarafından verilen; meclis yetkisinin bakanlığa verilmesiyle ilgili değişiklik önerisine –karşı olmasına rağmen- olumlu oy verdiği, ancak Anastasiadis’in konuyu Yüksek Mahkeme’ye götürerek “sorunu kötüleştirdiği” belirtildi.

Anastasiadis’in geriye kalan konuların görüşülmesi için önce Güvenlik ve Garantiler başlığında anlaşma, ardından Toprak başlığında anlaşmayı şart koştuğuna işaret edilen açıklamada “Sayın Anastasiadis’in tutarsızlık ve gerilemeleri çoğu kez bizim tarafın müzakere prosedüründeki icraatlarının etkinliğini kısıtladı ve altını oydu” denildi.

Crans Montana konferansının, “Türkiye’nin güçlü olmadığı Güvenlik konusu ile meşgul olması” hedefiyle, iç yönlerle ilgili bütün başlıklarda askıda kalan ana konuların çapraz görüşülmesiyle anlaşma yörüngesine ulaşılmasını işaret ettiğini hatırlatan AKEL, açıklamada “Bu müzakere taktiği Crans Montana çökmeden son anda değil, zamanında ve hazırlıklı uygulansaydı bizim taraf konferans için koyduğu hedefleri gerçekleştirme çabasında ciddi güçlenmiş olacaktı” dedi.

Açıklamada “Orada kapsamlı çözüme ulaşmamızın mümkün olmadığını biliyorduk. AKEL’in hedefi çözüm prosedürünün geri dönüşü olmayacak şekilde ileri doğru etkin bir adımı başarmaktı. Bunu başaramazsak en azından prosedürün çökmemesi, bu da mümkün olmazsa kimse bizim tarafı suçlayamamasıydı” denildi.

Politis “Mont Pelerin ve Sonrasında Seçimleri Düşünüyordu… AKEL Merkez Komitesi Anastasiadis’in İcraatlarını ve Kıbrıs Sorunundaki Gelişmeleri Değerlendirdi” başlığıyla aktardı.

Gazete DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un da Anastasiadis’i Crans Montana’daki icraatları nedeniyle eleştirdiğini yazdı.

Gazeteye göre Anastasiadis’in öneri sunmasını “büyük bir hata” diye niteledi ve bunun sonucunda “Türk tarafının, hiçbir şey vermeden, Rum tarafından yeni büyük tavizler kazandığı” görüşünü ortaya koyan Papadopulos “Sonuçta bizim taraf bugün çok kötü, Türk tarafı bu müzakere turunun başlamasından önce olduğundan daha iyi durumdadır” dedi.

Politis “Metanetle Bekliyor… Anastasiadis Eleştiriye Salı’dan Sonra Cevap Vercek” başlıklı haberinde Anastasiadis’in, muhalefet partilerinin eleştirilerini cevapsız bırakmayı tercih ettiğini yazdı.

Habere göre Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos, AKEL ve diğer partilerin Anastasiadis’in Crans Montana’daki icraatlarıyla ilgili eleştirilerinin “çelişkili” bulduğunu belirterek Anastasiadis’in hiçbir siyasi partiyle çatışmaya girmek istemediğini söyledi ancak “Ulusal Konsey’in 17 ve 18 Temmuz’daki toplantılarından sonra Başkan aynı sabırda olmayacak. O toplantılardan sonra da muhalefet çarpıtılmış tezler öne sürmeye devam ederse Başkan’ın gerçeği ortaya koymaktan başka seçeneği kalmayacak” uyarısında bulundu.

Gazete DİSİ Başkanı Averof Neoftu’nun DİSİ’lilerden, Anastasiadis’e yapılan eleştirilere sert cevap vermelerini ancak DİSİ’nin ahlak sınırlarının dışında nitelemelerden kaçınmalarını istediğini de haberine ekledi.