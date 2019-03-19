AKEL Derinya barikatını ziyaret etti

Haravgi gazetesine göre Kiprianu açıklamasında, açılmış olan sınır kapılarının bölünmenin durdurulması konusundaki olumlu katkılarını vurgulayarak, sınır kapılarının, Kıbrıs sorununun çözümü olan nihai hedefin uygulanmasına kadar yalnızca geçici çözüm teşkil ettiğini savundu.

Nihai hedefin Kıbrıs sorununun çözümü ve ortak vatanın yeniden birleşmesi olduğunu ifade eden Kiprianu, kendilerinin, açılan her sınır kapısının bölünmenin duvarında bir çatlak teşkil ettiğini düşündüklerini ve bunu olumlu bir şekilde karşıladıklarını ifade etti.

Kiprianu, başka sınır kapılarının açılması gerektiğini düşündüklerini de ekledi.

DİPLOMATLAR KİRACIKÖY’Ü ZİYARET ETTİ

Gazete başka bir haberinde ise, Atina’daki yabancı büyükelçilikerde görev yapan ekonomik ve ticari ataşelerden oluşan diplomatik heyetin, Güney Kıbrıs’a gerçekleştirmekte olduğu ziyaret çerçevesinde, dün ise Kiracıköy’ü ziyaret ettiklerini haber verdi.