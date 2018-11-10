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AKEL: Desantralize Federasyon önerisi kahvehane sohbetidir

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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik eleştirilerini sertleştirmeye başladı.
AKEL: Desantralize Federasyon önerisi kahvehane sohbetidir

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik eleştirilerini sertleştirmeye başladı.

Kiprianu, Anastasiadis’in desantralize federasyon önerisini kahvehane sohbeti olarak niteledi.

Rum basınında yer alan haberlere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki politikasına yönelik eleştirilerinin dozunu yükseltti.

Kiprianu’nun Anastasiadis’e ait olan ve kendilerinin hem fikir olmadığı bir önerinin birlikte şekillendirilmesine katılmalarının söz konusu olmadığını ifade ettiğini yazan gazete, AKEL Genel Sekreterinin Anastasiadis’in desantralize federasyon konusundaki önerisini “kahvehane sohbeti” olarak tanımladığını aktardı.

Bunun süreç içerisinde kanıtlanacağını ifade eden Kiprianu, “Kıbrıs sorununu çözmek istiyorsak, taktiklere değil öze odaklanma zamanıdır” ifadesini kullandı. Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, müzakerelerin yeniden başlaması için “referans şartlarında” kısa bir süre içerisinde bir sonuca ulaşılacağı konusundaki iyimserliğini de yorumlayan Kiprianu, referans şartlarında anlaşmanın yakın olduğu konusunda bir bilgisi bulunmadığını söyledi. Kiprianu, Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin somut bir siyasi irade beyanı konusundaki sorusuna yanıt vermemek için desantralizasyon fikrini ortaya attığını da söyledi.

BM Genel Sekreterinin bu basit isteğine yanıt vermek yerine, Anastasiadis’in “topu sahadan çıkarmaya çalıştığı ve sahaya başka bir şey getirmek istediği” yorumunda bulunan Kiprianu, bunun sorumsuz ve uyduruk bir öneri olduğunu ifade etti. İleriye gitmelerinin tek yolunun, BM Genel Sekreterinin 2017 yılının Eylül ayındaki raporunda istediği ve bazı raporlarında da yinelemiş olduğu şeylere yanıt vermeleri olduğunu söyleyen Kiprianu, Anastasiadis’e önerecek başka bir şeyleri olmadığını ve kendi tezlerinin bu kadar basit ve net olduğunu ekledi.

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