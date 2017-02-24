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AKEL genel sekreteri İngiliz Yüksek Komiseri’yle görüştü

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AKEL genel sekreteri İngiliz Yüksek Komiseri’yle görüştü
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, dün İngiliz Yüksek Komiser Matthew Kidd’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, müzakere sürecindeki krizin aşılması için girişimlerini sürdüreceklerini vurguladı.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, dün İngiliz Yüksek Komiser Matthew Kidd’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, müzakere sürecindeki krizin aşılması için girişimlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Haravgi ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd’le bir araya geldiğini ve görüşmede müzakere sürecinde yaşanan son gelişmeler ve Rum Meclisi’nin plebisit kararının ele alındığını yazdılar.

Habere göre görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Kiprianu, İngiltere’nin müzakere sürecinde yaşanan son gelişmelerden memnun olmadığını belirtirken, müzakere sürecinin kesilmesinin halkın çıkarlarına hizmet etmediğini söyledi.

Kiprianu, müzakere sürecinin durması için her şeyi yapabilecek çevreler bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tutumunun “aşırı ve kabul edilemez” olduğunu iddia ederek, “ancak Kıbrıs Rum tarafının da tüm bu gelişmelerde sorumluluğu bulunduğunu” ifade etti.

AKEL VE DİSİ’DEN KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Kiprianu’nun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve DİSİ’nin seçim havasına girdikleri suçlamasında bulunduğunu yazdılar.

Habere göre Kiprianu, Anastasiadis ve DİSİ’nin seçim kampanyasına başladıklarının açıkça görüldüğünü belirtirken bu durumun Anastasiadis’in müzakerelerdeki tutumunu nasıl etkileyeceğinin ise ileriki aşamalarda ortaya çıkacağını savundu.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberinde DİSİ Başkan Vekili Lefteris Hristoforu’nun Kiprianu’nun açıklamalarına yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Hristoforu, Anastasiadis ve DİSİ’nin dışındaki tüm partilerin başkanlık seçimlerine odaklandıklarını, kendilerinin ise Kıbrıs sorununun çözümüne odaklı kalmayı sürdüreceklerini söyledi.

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