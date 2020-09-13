AKEL Genel Sekreteri Kiprianu: Bize vatanın yarısı bile kalmayacak

AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, Türk-Yunan diyaloğundan çok, Kıbrıslıların müzakere masasına dönmesi gerektiğini belirterek, “Yoksa bize vatanın yarısı bile kalmayacak” uyarısında bulundu.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Politis’e verdiği özel söyleşide, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazetede yer alan habere göre “Kesin taksime varırsak, Kıbrıs’taki durum patlayacak ve Kıbrıslı Rumlar, Türkiye ile sınır komşusu olacak” diyen Kiprianu, herhangi bir yaptırımın Türkiye’nin tavır değiştirmesi sonucunu getireceğinden kuşkulu olduğunu kaydetti.

Kiprianu, Türk-Yunan diyaloğundan çok, Kıbrıslıların müzakere masasına dönmesi gerektiğini belirterek, “Yoksa bize vatanın yarısı bile kalmayacak” uyarısında bulundu.

AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, Rum tarafının çözüm için kararlı olması gerektiğini belirterek “Karşılıklı kabul edilebilir federasyona varmak için ne üzerine anlaştığımızı kamuoyuna anlatmalıyız” ifadelerini kullandı.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “Anastasiadis’in ortamı süratle tersine çevirmesi, müzakerelere hazırlanması ve kamuoyuna, karşılıklı kabul edilir, iki bölgeli, iki toplumlu federasyona varmak için ne üzerinde anlaştığımızı izah etmesi lazım” dedi.