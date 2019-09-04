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AKEL Genel Sekreteri Kiprianu'dan Akıncı ve Anastasiadis'e çağrı

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Rum Ulusal Konsey toplantısının ardından yaptığı açıklamada AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu bir kez daha iki toplumun liderine çağrıda bulunarak içinden geçilen anların kritikliğinin ve müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğinin bilincine varmaları
AKEL Genel Sekreteri Kiprianu'dan Akıncı ve Anastasiadis'e çağrı

Rum Ulusal Konsey toplantısının ardından yaptığı açıklamada AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu bir kez daha iki toplumun liderine çağrıda bulunarak içinden geçilen anların kritikliğinin ve müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğinin bilincine varmalarını istedi.

Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözümüne müzakerelerle varılacağı konusunda tarafların on yıllardır hemfikir olduklarını ve eğer müzakereler olmazsa ülkenin aşamalı bir biçimde taksime sürükleneceğini ifade etti. Müzakereler yeniden başladığında da büyük güçlüklerin olacağına işaret eden Kiprianu, herkesin üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi gerekeceğinin altını çizdi. Andros Kiprianu, müzakereler başladığı takdirde AKEL’in yine yapıcı olarak hareket edeceğini ve Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına olumlu katkıda bulunacağını dile getirdi.

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