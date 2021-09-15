 AKEL Genel Sekreteri Stefanu, ilk kez bugün Yunanistan’a gidiyor

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, parti liderliğine gelişinden sonra ilk kez bugün Yunanistan’a gidiyor.

Haravgi’nin haberine göre, AKEL Polit Büro üyesi Tumazos Çelebis ve Merkez Komite üyesi Vera Polikarpu’nun eşlik edeceği Stefanu, Yunan devlet ve hükümet yetkilileriyle temaslarda bulunacak.

Stefanu bugün saat 11.00’de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 12.00’de Başbakan Kiriakos Miçotakis, 13.25’te Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri D. Kutsumba ve 17.00’de de SİRİZA Başkanı Aleksis Çipras ile görüşecek.

Stefanu ve beraberindekiler 17 Eylül Perşembe günü de Yunanistan Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakellaropulu tarafından kabul edilecek.