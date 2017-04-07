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AKEL Genel Sekreteri'ne saldırı

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AKEL Genel Sekreteri'ne saldırı
Meclis dışındaki göstericiler AKEL Genel Sekreterine küfürlü sözlerle saldırdılar...

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Meclis’ten çıkışı sırasında bir grup gösterici kendisine sözlü saldırıda bulundu. Meclis dışında bulunan göstericiler Andros Kiprianu’yu görür görmez kendisine küfürlü sözlerle hakaret etti. Andros Kiprianu da bu yaşananları ‘kabadayılık’ olarak nitelendirdi.

KİPRİANU: “KABADAYILARA GEÇİT YOK!”

Meclis’in, DİSİ’nin yasa önerisini oylamasından kısa bir süre sonra, Meclis dışında eylem yapan kişilerce sözlü saldırıya maruz kalan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, AKEL’in kabadayılar önünde diz çökmediğini ifade etti.

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Kiprianu sözlerine şöyle devam etti: “Bazıları ister beğensin, ister beğenmesin, demokrasiye sahibiz. Bu tarz anlayışlar, bizi 1974’te yaşanan büyük yıkıma götüren anlayışlardır. AKEL’in, onların gönüllerini yapması söz konusu değildir. AKEL, bunlar ister Akıncı, ister Anastasiadis, isterse de kabadayılar olsun, kimsenin önünde diz çökmez. AKEL, Kıbrıs’ın ve Kıbrıs halkının çıkarlarını her şeyin üzerinde tutuyor ve bir çözümün sağlanması hedefiyle çalışmaya devam edecek. Bugün, enosis referandumunun okullarda kutlanması kararını iptal eden Meclis oylaması sonrasında bize küfreden kişilerin ihanetini iade etmek AKEL’i her şeyden daha fazla ilgilendirir. Önceliğimiz Kıbrıs sorununun çözülmesi ve ülkemizin yeniden birleşmesidir”

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