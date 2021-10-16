  • BIST 1.409,560
  • Altın 526,14
  • Dolar 9,2080
  • Euro 10,6700
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

AKEL: Görüşlerinden dolayı mağdur edilen Kıbrıslıtürklerle dayanışma içerisindeyiz

» »
Açıklamada "Son zamanlarda bazı Kıbrıslıtürklerin siyasi görüşleri nedeniyle Türkiye'ye girişlerinin yasaklanması Türkiye'nin Kıbrıstürk toplumu içinde kendi hoşuna gitmeyen sesleri susturmaya yönelik girişiminin bir başka göstergesidir" denildi.
AKEL: Görüşlerinden dolayı mağdur edilen Kıbrıslıtürklerle dayanışma içerisindeyiz

İşte yapılan açıklama:

 

Son zamanlarda bazı Kıbrıslıtürklerin siyasi görüşleri nedeniyle Türkiye'ye girişlerinin yasaklanması Türkiye'nin Kıbrıstürk toplumu içinde kendi hoşuna gitmeyen sesleri susturmaya yönelik girişiminin bir başka göstergesidir.

Siyaset, gazetecilik, edebiyat ve kültür alanlarından çok sayıda insanı içeren bir listenin söz konusu olduğu ve bu listenin işgal altındaki bölgedeki Türkiye “Büyükelçiliği” tarafından hazırlanmış olduğu yönünde basında yer alan haberlerle bu mesele daha da endişe verici olmaktadır.

 

AKEL olarak, ifade özgürlüğü haklarını için mücadele eden tüm yurttaşlarımızla dayanışma içindeyiz. Konuyla ilgili olarak önümüzdeki Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan ve çeşitli Kıbrıslıtürk örgütler desteklenen eylemi selamlıyoruz. Bu mücadele, Kıbrıslıları kendi yurtlarının gerçek efendisi kılacak çözüm ve hepimizi her tür yabancı bağımlılıklardan kurtaracak şekilde yurdumuzun yeniden birleşmesi hedefiyle alakasız değildir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azeri’nin Tutukluluk Süresi 8 Gün Daha Uzatıldı15 Ekim 2021 Cuma 15:54
  • RMMO’nun “İRİS” Tatbikatı Dün Tamamlandı15 Ekim 2021 Cuma 15:52
  • Ada Satın Alan Kıbrıs Pasaportlu Rus Oligark15 Ekim 2021 Cuma 15:51
  • Kapalı Bölge Maraş’ta Yapılan Çalışmalar Rum Basınında15 Ekim 2021 Cuma 15:50
  • Rum Sağlık Bakanlığı’ndan Artan Vakalar Konusunda “Endişe Yok” Açıklaması15 Ekim 2021 Cuma 15:48
  •  Kıbrıslı Rumların, ucuz benzin için KKTC’ye geliyor15 Ekim 2021 Cuma 12:17
  • Rum Milli Muhafız Ordusu’nun, “İris” kod adlı fiili tatbikatı dün tamamlandı15 Ekim 2021 Cuma 12:14
  • Anastasiadis, Merkel İle Telefonda Görüştü14 Ekim 2021 Perşembe 20:15
  • Güney Kıbrıs İle Mısır Arasında Elektrik Bağlantısı İçin Anlaşma İmzalanıyor14 Ekim 2021 Perşembe 20:00
  • İngiliz Okulu Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nde Görüşüldü14 Ekim 2021 Perşembe 19:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti