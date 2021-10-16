AKEL: Görüşlerinden dolayı mağdur edilen Kıbrıslıtürklerle dayanışma içerisindeyiz

Açıklamada "Son zamanlarda bazı Kıbrıslıtürklerin siyasi görüşleri nedeniyle Türkiye'ye girişlerinin yasaklanması Türkiye'nin Kıbrıstürk toplumu içinde kendi hoşuna gitmeyen sesleri susturmaya yönelik girişiminin bir başka göstergesidir" denildi.

İşte yapılan açıklama:

Son zamanlarda bazı Kıbrıslıtürklerin siyasi görüşleri nedeniyle Türkiye'ye girişlerinin yasaklanması Türkiye'nin Kıbrıstürk toplumu içinde kendi hoşuna gitmeyen sesleri susturmaya yönelik girişiminin bir başka göstergesidir.

Siyaset, gazetecilik, edebiyat ve kültür alanlarından çok sayıda insanı içeren bir listenin söz konusu olduğu ve bu listenin işgal altındaki bölgedeki Türkiye “Büyükelçiliği” tarafından hazırlanmış olduğu yönünde basında yer alan haberlerle bu mesele daha da endişe verici olmaktadır.

AKEL olarak, ifade özgürlüğü haklarını için mücadele eden tüm yurttaşlarımızla dayanışma içindeyiz. Konuyla ilgili olarak önümüzdeki Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan ve çeşitli Kıbrıslıtürk örgütler desteklenen eylemi selamlıyoruz. Bu mücadele, Kıbrıslıları kendi yurtlarının gerçek efendisi kılacak çözüm ve hepimizi her tür yabancı bağımlılıklardan kurtaracak şekilde yurdumuzun yeniden birleşmesi hedefiyle alakasız değildir.