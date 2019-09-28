Akel: Guterres, Kıbrıs'taki iki lider ve Türkiye'ye ikna olmadı!

Andros Kiprianu, Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki iki liderin ve Türkiye’nin müzakereleri sona kadar götürmeye kararlı olduğuna dair ikna olmadığını sözlerine ekledi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında birçok konuya cevap verdiğini, ancak sorunların bir konuşmayla çözülmediğinin altını çizerek, arzu edilen amaca ulaşmak için eylemler ve açıklamalarda süreklilik ve tutarlılık gerektiğini ifade etti.

Kiprianu, Kıbrıs Rum radyosuna yaptığı açıklamada, en önemli şeyin, Anastasiadis’in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ni sonuna kadar müzakere etmeye hazır olduğuna ikna etmeyi başarması olduğunu vurguladı. Anastasidis’in Guterres çerçevesini sözlü olarak kabul ettiğini ancak kabul ettiğini söylediği şeyin özünü geçersiz kılan şartlar ve koşullar ortaya koyduğunu söyledi.

Andros Kiprianu, Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki iki liderin ve Türkiye’nin müzakereleri sona kadar götürmeye kararlı olduğuna dair ikna olmadığını sözlerine ekledi.

Anastasiadis’in konuşmasında siyasi eşitlik konusundaki tezini genel olarak ortaya koyduğunu ve bu tezin New York’a gitmeden birkaç gün önce Londra’da ifade ettiği tezden tamamen farklı olduğunu belirten Andros Kiprianu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Türkiye’den tezlerini netleştirmesini talep etmesi gerektiğini dile getirerek, Türkiye’nin doğru temelde işbirliği yapmaması durumunda olayların son derece zor olacağını kaydetti. Ancak bu durumda bile Kıbrıs Rum tarafının doğru çözüm çerçevesine bağlı kalmaya devam etmesi gerektiğini ileri sürdü.