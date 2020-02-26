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AKEL HDP Kongresine Katıldı

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AKEL HDP Kongresine Katıldı
AKEL HDP Kongresine Katıldı

 AKEL’in, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 22-23 Şubat tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirdiği kongreye katıldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, kongreye AKEL’i temsilen AKEL Polit Büro üyesi Skevi Kukuma’nın katıldığını yazdı.

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