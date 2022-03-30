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Akel Heyeti Avustralya Yeni Yüksek Komiseri Mckergow ile Görüştü

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Akel Heyeti Avustralya Yeni Yüksek Komiseri Mckergow ile Görüştü
Akel Heyeti Avustralya Yeni Yüksek Komiseri Mckergow ile Görüştü

Stefanos Stefanu başkanlığındaki AKEL heyetinin dün Avustralya’nın Güney Kıbrıs’taki Yüksek Komiserliği’ni ziyaret ederek Kıbrıs sorununda süregelen çıkmazı ve partinin, bu çıkmazdan çıkış önerisini sunduğu bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre Stefanu başkanlığındaki heyet, yeni Yüksek Komiser Fiona McKergow ile ortak ilgi alanlarındaki konularda görüş alış verişinde bulundu ve Güney Kıbrıs-Avustralya ikili ilişkilerinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Stefanu, yeni Yüksek Komiser McKergow’a AKEL’in Kıbrıs sorunundaki süregelen çıkmazın kırılması ve iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü hedefiyle müzakerelerin yeniden başlaması hedefini taşıyan önerisini anlattı.

Gazete, AKEL heyetinin, parti önerisini daha önce de BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Colin Stewart’a aktardığını hatırlattı.

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