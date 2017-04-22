Akel heyeti Kırım’a gitti

Haravgi gazetesi, foruma, 40 ülkeden 200 heyetle yaklaşık bin 500 kişi katıldığını belirtti.
Gazete heyetin başkanlığını yapan AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’nun buradaki temasları çerçevesinde bazı yetkililerle görüştüğünü de yazdı.
Haravgi gazetesi, foruma, 40 ülkeden 200 heyetle yaklaşık bin 500 kişi katıldığını belirtti.
Gazete heyetin başkanlığını yapan AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’nun buradaki temasları çerçevesinde bazı yetkililerle görüştüğünü de yazdı.
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