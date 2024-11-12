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AKEL, Hristodulidis’in ülkeyi ABD ve NATO üssüne çevirdiğini savundu, tepki gösterdi

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AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ülkeyi ABD ve NATO savaş üssüne çevirdiğini ifade ederek, Hristodulidis’in ne geçmişte ne de şimdi, ABD askerlerinin adadaki varlığıyla ilgili halkın sorularını yanıtladığını
AKEL, Hristodulidis’in ülkeyi ABD ve NATO üssüne çevirdiğini savundu, tepki gösterdi

AKEL’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dış politikada izlediği yönteme tepki gösterdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas’ın, Hristodulidis’in ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve NATO savaş üssüne çevirdiğini ifade ederek, Hristodulidis’in ne geçmişte ne de şimdi, ABD askerlerinin adadaki varlığıyla ilgili halkın sorularını yanıtladığını söylediğini yazdı.

Habere göre Kukumas, Hükümetin Kuruluş Anlaşması’nın Milletler Topluluğu (Commonwealth) üyesi olmayan ülkeler için öngördüğü şekilde, üslerin Amerikan askerleri tarafından kullanılmasına rıza gösterip göstermediğini ve Hristodulidis’in, sorumluluk bilinciyle halkı ve siyasi liderliği üslerin resmen verilmesi konusunda Amerikalılarla olan görüşmeleriyle ilgili bilgilendirmeyi düşünüp düşünmediğini sorguladı.

Kukumas, “insani operasyonlar” ve “saldırı amacı gütmeyen eylemler” gibi Amerikalıların adadaki varlığını kalıcı hale getirecek söylemlerin kimseye inandırıcı gelmediğini kaydederek, Hükümetin NATO’nun “insani operasyonlar” konusundaki pozisyonunu ve İsrail’in 17 bin çocuğu öldürmesini “nefsi müdafaa” addettiğini bildiğini belirtti.

Habere göre Kukumas, halkın, güvenliğe yönelik öngörülemeyen tehditler varken bölgenin askeri̇leştiri̇lmesi̇ne dahil olmak istemediğini ifade etti.

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