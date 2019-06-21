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Akel Hristofyas için Türkçe veda da yayımladı

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AKEL: Yoldaş Dimitris Hristofyas'ın vefatından derin acı ve keder duyuyoruz
Akel Hristofyas için Türkçe veda da yayımladı

AKEL’in Türkçe sosyal medya hesabı üzerinden “Güle Güle Yoldaş” yazılı Dimitris Hristofyas'ın fotoğrafı paylaşıldı. AKEL’in bu paylaşımı birçok Kıbrıs’lı Türk tarafından da paylaşıldı.

AKEL’in paylaşımı şöyle:    

AKEL Merkez Komitesi, eski Cumhurbaşkanı ve partinin eski Genel Sekreteri yoldaş Dimitris Hristofyas’ın vefatını derin acı ve kederle duyurmaktadır. Dimitris Hristofyas son dönemde ağır sağlık sorunlarıyla Lefkoşa Genel Hastanesi’nde tedavi görmekteydi.

Şu anda toplantıda olan Parti Merkez Komitesi Sekreteryası aile ile görüşüp cenaze törenine ilişkin detayları kararlaştıracaktır. AKEL Merkez Komitesi onun eşi yoldaş Elsi’ye ve tüm ailesine en derin taziyelerini sunmaktadır.

Yoldaş Dimitris Hristofyas'ın Kısa Biyografisi

Dimitris Hristofyas 29 Ağustos 1946’da Girne kazasının Dikomo köyünde doğdu.

14 yaşında Tüm Kıbrıs Birleşik Öğrenci Örgütü-PEOM’un üyesi oldu. 1964’te AKEL’in, Tüm Kıbrıs İşçi Federasyonu-PEO’nun ve Birleşik Demokratik Gençlik Örgütü-EDON’un üyesi oldu. 1969’da EDON’un 5. Kongresi’nde örgütün Merkez Konseyi üyeliğine seçildi. 1969’da gittiği Moskova’da Sovyetler Birliği Sosyal Bilimler Akademisi’nde yükseköğrenimini Tarih dalında yaptı.

Yükseköğrenimini tamamlamasının ardından 1974’te Kıbrıs’a döndü ve EDON Merkez Örgütlenme Sekreteri seçildi. 1977’de EDON’un Genel Sekreterliği’ne seçilerek bu görevi 1987’e kadar sürdürdü.

1982’de AKEL Merkez Komitesi üyeliğine, 1986’da Politbüro üyeliğine ve 1987’de Merkez Komitesi Sekretaryası üyeliğine seçildi. AKEL Genel Sekreteri Ezekias Papayuannu’nun yaşama gözlerini kapatmasının ardından 10 Nisan 1988’de Parti Politbürosu’nun kararıyla Geçici Genel Sekreter görevini üstlendi. 22 Nisan 1988’de AKEL Merkez Komitesi Plenumu onu Genel Sekreter olarak seçti ve 21 Ocak 2009’a kadar bu görevi sürdürdü.

19 Mayıs 1991 seçimlerinde AKEL Sol Yeni Güçler’in Girne Milletvekili seçildi. Daha sonrasında da 26 Mayıs 1996, 27 Mayıs 2001 ve 21 Mayıs 2006 seçimlerinde tekrar Girne milletvekili seçildi. 2001-2008 yılları arasında Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü.

24 Şubat 2008 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilerek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 6. Cumhurbaşkanı oldu.

Dimitris Hristofyas 2004’te Makedonya Üniversitesi Uluslararası ve Avrupa Çalışmaları Bölümü Fahri Doktora unvanına layık görüldü. 20 Kasım 2008’de Rusya başkentine resmi ziyareti sırasında kendisine Moskova Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Fahri Doktora unvanı verildi.

Dimitris Hristofyas Elsi Hiratu ile evliydi ve çiftin Marianna ve Hristina adında iki kız ve Hristos adında bir erkek çocuğu oldu.

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