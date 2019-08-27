  • BIST 96.612
  • Altın 287,056
  • Dolar 5,8287
  • Euro 6,4714
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

AKEL ile DİKO arasındaki görüşme DİSİ’yi memnun etmedi

» »
Güney Kıbrıs’ta AKEL ile DİKO partileri arasında gerçekleştirilen ve gizli olduğundan söz edilen görüşmelerin, gündemi meşgul etmeye devam ettiği haber verildi.
AKEL ile DİKO arasındaki görüşme DİSİ’yi memnun etmedi

AKEL ile DİKO arasında yapılan görüşmenin, partiler arasında “açıklamalar savaşı” yaşanmasına neden olduğunu yazan Politis gazetesi, görüşmeyle ilgili söylenti ve tepkileri aktardı. Gazeteye göre, söylenti ve tepkiler, DİKO ve AKEL tarafından desteklenmekte olan Simos Yoannu’nun sözde “Maraş Belediye Başkanlığına” seçilmesi ve AKEL Polit Büro üyesi Hristos Hristofidis’in “Sol için, Kıbrıs için zaferler başladı” şeklindeki facebook paylaşımının ardından yeniden alevlendi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, partiler arasındaki görüşmenin konusunun 2023 yılındaki başkanlık seçimleri olduğunu yalanladığını anımsatan gazete, Kiprianu’nun AKEL’in bu seçimler için gelecekte işbirlikleri isteyeceği ve hedefin DİSİ ile Nikos Anastasiadis’in iktidardan gitmesi olduğuna dair ifadelerinin ise DİSİ’nin tepkisine neden olduğunu belirtti.

Gazeteye göre, DİSİ Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriyu, konuyla ilgili açıklamasında, AKEL’e ‘tek endişesi, iktidara tırmanma’ eleştirisinde bulundu. AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu ise bunu yanıtında, DİSİ’nin yön şaşırtmaya çalıştığını ifade etti.

Andros Kiprianu ile Nikolas Papadopulos arasında gerçekleştirilen görüşmede, 2023 yılındaki başkanlık seçimleriyle ilgili herhangi bir görüşme yapılmadığını yineleyen Stefanu, partinin, Kıbrıs sorunu da dâhil olmak üzere, temel meselelerde görüş birlikleri olan yerlerde, ittifaklar kurduğunu savundu.

Stefanu, DİSİ partisini, Kıbrıs sorununu başkanlık koltuğu için kurban ettiği gerekçesiyle de eleştirdi.

AKEL ile DİKO arasındaki görüşmeyle alakalı konunun, DİKO içerisinde de cepheler açılmasına neden olduğunu yazan gazete, partinin bazı üyelerinin görüşmeyi onayladığını, bazılarının da görüşmenin konusuyla alakalı olarak derhal izahat istediklerini ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ruslar Güney Kıbrıs’ı terk ediyor26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:42
  • “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu seçildi26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:20
  • Ellinas, Türkiye’nin doğal gaz bulamayacağı iddiasında26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:19
  • Doğal gaz altyapılarını uluslararası bir şirketler grubu üstleniyor24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:57
  • Güney Kıbrıs, insan özgürlüğü konusunda dünya ülkeleri sıralamasında 30’uncu sırada24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:33
  • Kayıp sanat eserleri için ınternet sitesi kuruldu24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:32
  • Tatar-Erdoğan görüşmesi Rum basınında24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:30
  • Güney Kıbrıs ile İsrail arasında organ nakli iş birliği23 Ağustos 2019 Cuma 16:32
  • Kiprianu Kıbrıs konusunda konuştu23 Ağustos 2019 Cuma 16:29
  • 9 kilosu kokain 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi23 Ağustos 2019 Cuma 16:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti