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AKEL ile DİSİ birbirini eleştirmeyi sürdürüyor

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AKEL ve DİSİ, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak birbirlerini eleştirmeyi sürdürüyor.
AKEL ile DİSİ birbirini eleştirmeyi sürdürüyor

DİSİ’nin, muhalefetin Kıbrıs sorunuyla ilgili tezi konusundaki açıklamasının, AKEL partisinde şaşkınlığa neden olduğu belirten Haravgi gazetesi, haberinde AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’nun açıklamasına yer verdi.

Açıklamasında “yine ne dediğimizi anlamamış gibi davranıyorlar” ifadesini kullanan Kiprianu, “kendilerinin, Crans Montana’nın hemen ardından, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten, müzakerelerin Guterres çerçevesi temelinde Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi için inisiyatif üstlenmesini istediklerini açıklığa kavuşturduklarını” ifade etti.

AKEL’in, yeniden başlaması ve doğru gidişata doğru hareket etmesi halinde, müzakereler sürecini desteklemeye hazır olduğunu dile getiren Kiprianu, eleştirdikleri şeyin, olumlu gelişmelerin DİSİ başkanı veya herhangi bir başkasının açıklamasının sonucunda ortaya çıkmasının söz konusu olmamasıyla alakalı olduğuna işaret etti.

Olumlu gelişmelerin, ortaya çıkmaları halinde, Anastasiadis’in samimi çabasının sonucunda ortaya çıkacağını belirten Kiprianu, kendilerinin şu ana kadar Anastasiadis tarafından samimi bir çaba gösterildiğini tespit etmediklerini ekledi.

Fileleftheros gazetesi de haberinde, AKEL ile DİSİ partilerinin Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle alakalı olarak birbirlerini eleştirmeyi sürdürdüklerini yazdı.

Gazeteye göre DİSİ de, konuyla ilgili açıklamasında, ne istediklerini bildiklerini ifade ederek, istedikleri şeyin, iyi hazırlanmış bir süreçte, Crans Montana’da kaldıkları yerden devam etmek olduğunu kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in istediğinin de bu olduğunu savunan DİSİ, Kiprianu’nun yanıt vermediği şeyin, AKEL’in ne istediği olduğunu ekledi.

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