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AKEL İle Rum Hükümeti Arasındaki Tartışma Sürüyor

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Güney Kıbrıs’ta pandeminin ele alınması konusunda, iç cephedeki çatışmaların sürdüğü belirtildi.
AKEL İle Rum Hükümeti Arasındaki Tartışma Sürüyor

Güney Kıbrıs’ta pandeminin ele alınması konusunda, iç cephedeki çatışmaların sürdüğü belirtildi.

Politis gazetesi haberinde, AKEL’in, dün partinin “Lefkoşa” ilçe sekreteri Hristos Hristofidis’in yaptığı açıklamalarla, Rum Hükümetini, büyük ölçüde bilimsel verilere dayanmayan siyasi kararları yüzünden eleştirdiğini, aynı zamanda birçok kararın mantıktan yoksun olduğunu ve bunların kendi aralarında tamamen çelişkili olduğunu savunduğunu iletti.

Bunun üzerine, Rum Yönetimi Başkanlığı Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos tarafından AKEL’e hemen yanıt verildiğini yazan gazete, Papadopulos’un açıklamasında, AKEL’i popülizmle suçlayarak, AKEL’in pandeminin başlangıcında, sınır kapılardaki kontroller durumunda da popülizm yaptığını savundu.

Papadopulos, AKEL’in seçim kampanyası ihtiyaçlarının, pandemi karşısındaki mücadelede olması gereken şeyin üzerine yerleştirildiğini sözlerine ekledi.

AKEL İLE DİSİ GÖRÜŞÜYOR

Öte yandan gazete “Hedef Çözüm Lehinde Ortak Cephe” başlıklı başka bir haberinde ise, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kirianu’nun 4 Mart’ta görüşeceklerini ve bunun oldukça önemli bir görüşme olarak addedildiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki iki büyük partinin 4 Mart’taki görüşmelerinde, anlaşmazlıklarını bir tarafa bırakıp, seçimden önce olsa bile, içte tek bir cephe oluşturarak çözüme ilişkin çabayı destekleyebileceklerini kanıtlama fırsatına sahip olduklarını ekledi.

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