  • BIST 101.963
  • Altın 179,752
  • Dolar 4,2286
  • Euro 5,0507
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

AKEL: “İsrail ile ittifak kurarak, Kıbrıs tehlikeli çatışmalara sürüklendi”

»
AKEL’in, “İsrail ile ittifak kurarak, Güney Kıbrıs’ı tehlikeli çatışmalara sürüklediği” gerekçesiyle Anastasiadis hükümetine tepki gösterdiği bildirildi.
AKEL: “İsrail ile ittifak kurarak, Kıbrıs tehlikeli çatışmalara sürüklendi”

Fileleftheros gazetesine göre, AKEL, konuyla ilgili açıklamasında,  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan üçlü zirvesinde, İsrail’in İran aleyhindeki saldırgan çizgisinden farklı davranmamayı tercih ettiğini ve böylelikle Güney Kıbrıs’ın, halkın ve ülkenin dış ilişkilerinin çıkarına hiçbir şekilde hizmet etmeyecek tehlikeli çatışmalara alet edildiğini kaydetti.

Habere göre, AKEL, Anastasiadis hükümetinin, İran’ın nükleer programıyla ilgili anlaşmadaki nihai tezinin ne olduğu konusunda yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

EDEK MEMNUN

Üçlü zirvede imzalanan anlaşmaları selamlayan EDEK’in bugüne kadar savunduğu tezleri yansıttığı yönünde açıklama yaptı. Habere göre, EDEK, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki jeostratejik rolünün güçlendirilmesi ve enerji planlarının tamamlanmasının önemine atıfta bulunarak, bu anlaşmaların gerçekleşmesine yönelik her türlü katkıyı yapacağını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Nobel Barış Ödüllü Klerk’ten Kıbrıs sorunu için Güney Afrika modeli önerisi06 Mayıs 2018 Pazar 19:19
  • “Üçlü zirve Afrodit’in kaderini belirleyecek”06 Mayıs 2018 Pazar 19:18
  • DİKO Akıncı'yı eleştirdi05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:38
  • Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu Kıbrıslı Türk baygın bulundu05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:04
  • Strovolos’daki cinayetin soruşturmasında önemli gün02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:43
  • Rum hükümetinden cevap02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:22
  • Akıncı’nın tarihi çağrısı Rum basınında01 Mayıs 2018 Salı 14:03
  • Güneyde çifte cinayete karışan dördüncü şahıs da tutuklandı30 Nisan 2018 Pazartesi 12:17
  • Faşist ELAM’ın başkanı Hristu’nun demeci29 Nisan 2018 Pazar 17:24
  • Anastasiadis, Kiprianu’yu müzakerelere yeniden başlama niyetine ikna edemedi27 Nisan 2018 Cuma 16:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti