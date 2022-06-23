  • BIST 2.581,34
  • Altın 1021.476
  • Dolar 17.3617
  • Euro 18.2762
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABu renkteki kıyafetleri giydirmeyin, çünkü…

AKEL: Kantara’yla birlikte yüreklerimiz de yanıyor

» »
AKEL: Kantara’yla birlikte yüreklerimiz de yanıyor
AKEL: Kantara’yla birlikte yüreklerimiz de yanıyor

Kantara’yla birlikte yüreklerimiz de yanıyor

Kantara bölgesinde yüreklerimizi yakan bir yangını daha büyük acıyla izliyoruz. Ne yazık ki hem doğal çevre hem de bölgede yaşayan insanlar için trajik sonuçları olan bir afet yaşanıyor.

Yangının söndürülmesine Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iki uçakla katkısı ortak ekosistemi olduğu kadar adanın iki toplumunu da ilgilendiren önemli meselelerin çözümünde toplumlar arası işbirliğinin önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basın-Sen basın açıklaması yayımladı23 Haziran 2022 Perşembe 12:02
  • Yangının sıçramasını önlemek için ağaçlar kesiliyor23 Haziran 2022 Perşembe 11:47
  • 44. Güzelyurt Portakal Festivali basına tanıtıldı23 Haziran 2022 Perşembe 11:46
  • Meclis, ülkede yaşanan yangın felaketi nedeniyle ertelendi23 Haziran 2022 Perşembe 11:46
  • Yangından zarar görenler için Yardım Komitesi kuruldu23 Haziran 2022 Perşembe 11:42
  • Güç-Sen basın açıklaması yayımladı23 Haziran 2022 Perşembe 11:36
  • KTÖS:''Ders almadık…'23 Haziran 2022 Perşembe 11:26
  • Tatar’ın Anastasiadis’e yanıt mektubu Rum basınında23 Haziran 2022 Perşembe 11:22
  • Oğuz: Çalışmalar 6 uçak ve 3 helikopterden oluşan filoyla sürecek23 Haziran 2022 Perşembe 11:19
  • Tatar: Yangından zarar gören alan keşif uçuşunun ardından netleşecek23 Haziran 2022 Perşembe 11:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti