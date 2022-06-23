AKEL: Kantara’yla birlikte yüreklerimiz de yanıyor

Kantara’yla birlikte yüreklerimiz de yanıyor

Kantara bölgesinde yüreklerimizi yakan bir yangını daha büyük acıyla izliyoruz. Ne yazık ki hem doğal çevre hem de bölgede yaşayan insanlar için trajik sonuçları olan bir afet yaşanıyor.

Yangının söndürülmesine Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iki uçakla katkısı ortak ekosistemi olduğu kadar adanın iki toplumunu da ilgilendiren önemli meselelerin çözümünde toplumlar arası işbirliğinin önemini bir kez daha vurgulamaktadır.