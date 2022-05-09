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AKEL Merkez Komitesi “Mavroyannis” Dedi

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AKEL Merkez Komitesi “Mavroyannis” Dedi
AKEL Merkez Komitesi “Mavroyannis” Dedi

Güney Kıbrıs’ta 2023’de yapılacak başkanlık seçiminde destekleyeceği adayı belirlemeye çalışan AKEL liderliği, eski Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’te karar kıldı.

Fileleftheros ve diğer gazetelerin manşete çektiği habere göre, AKEL Merkez Komitesi’nin Andreas Mavroyannis ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde kazandığı Titina Loizidu davası ile adını duyuran avukat Ahilleas Dimitriadis arasında karar vermek için hafta sonu gerçekleştirdiği maraton toplantıda oyların yüzde 60’ını (52 evet, 37 hayır, 9 çekimser ) Mavroyannis aldı.

Habere göre, AKEL liderliği Mavroyannis ismini, yarından itibaren aday belirlemede söz sahibi olan parti tabanı gruplarına önerecek. Tüzük uyarınca parti tabanı grupları, liderliğin önerdiği ismi kabul edebilir veya başka aday veya adaylar önerebilir. Parti tabanı gruplarının, Merkez Komite kararını benimseme olasılığının çok yüksek olduğu ve büyük ihtimalle AKEL’in başkan adayının Mavroyannis olacağı kaydedildi.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu Merkez Komite toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Andreas Mavroyannis’in geniş kabul görebilecek bir kişi olabileceğini söyledi. Mavroyannis hakkında gelebilecek eleştirileri de peşinen cevap vermek isteyen Stefanu “A. Mavroyannis Başkan değil Müzakereci idi” dedi.

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