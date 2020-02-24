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AKEL Polit Büro Üyesi Silikiotis’ten Açıklamalar...

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AKEL Polit Büro Üyesi Silikiotis’ten Açıklamalar...
AKEL Polit Büro Üyesi Silikiotis’ten Açıklamalar...

AKEL Polit Büro Üyesi Neoklis Silikiotis, yazılı bir açıklama yaparak “olması gereken son şeyin, Kıbrıs’ın saldırılar için bir mevzi haline gelmesi olduğunu” ifade etti.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) Güney Kıbrıs’taki varlığı konusunda son günlerde basında çıkan haberleri yorumlayan Silikiotis, diplomatik misyonların tahliye edilmesine ilişkin insani kolaylıklar konusunda, Rum hükümetinin söylediği şeyin geçerli olmasını umduğunu dile getirdi.

Güney Kıbrıs’ın ABD’nin bölgede savaş çığırtkanlığı yapan planlamalarına herhangi bir şekilde müdahil olması durumunda, hedefte bulunacağını da savunan Silikiotis, gerçek olan şeyin, DİSİ-Anastasiadis hükümetinin ABD-

NATO’nun savaş arabasına bağlanma tercihi ile ABD-İsrail’le askeri anlaşma/işbirliklerinin, bölgede yanlış mesajlar göndermesi ve tehlikeler meydana getirmesi olduğuna dikkati çekti.

AKEL KURULTAYI

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, AKEL partisi için eleştiri ve özeleştiri zamanı olduğu belirtildi.
Partide, 12-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan kurultay için geri sayımın başladığını ve bunun AKEL’de yeni bir başlangıç için başlangıç noktası teşkil edeceğini yazan gazete, kurultayla ilgili politika eksenlerinin belirlendiğini belirtti.

Kıbrıs sorununun AKEL için yine ilk öncelik olarak belirlendiğini ve eleştirinin de Anastasiadis hükümetinin dış politika meselesine odaklandığını yineleyen gazete, partinin muhalefeti dış politikaya ve hidrokarbon konusunun ele alınmasına odakladığını ekledi.

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