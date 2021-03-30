AKEL Politbüro üyesi:Crans Montana’da kalınan yerden devam edilmesi gerek

AKEL Politbüro üyesi ve Kıbrıs Sorunu Bürosu Sorumlusu Tumazos Çelebis, görüşmelere bugüne kadar varılan görüş birlikleri korunarak Crans Montana’da kalınan yerden devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çelebis, üzerinde anlaşmaya varılmış olan konuların yeniden tartışmaya açılmasıyla Aeolus’un çantasının açılacağını sözlerine ekledi. Yunan mitolojisinde rüzgarların tanrısı olarak geçen Aeolus, denize açılacak olan Odysseus’a içerisinde rüzgarlar olan ve hedefini bulmasında kendisine yardımcı olacak bir çanta verir. Çantayı aldıktan sonra denize açılan Odysseus ve mürettebatı bir süre ilerler, ancak açgözlü gemi mürettebatı çantanın içerisinde değerli hazineler olduğunu düşünerek çantayı açar. Çanta açılır açılmaz ortaya çıkan kuvvetli rüzgarlar gemiyi geriye savurur. Yunan mitolojisindeki Aeolus’un çantasına yaptığı atıfla Çelebis, üzerinde anlaşmaya varılmış olan konuları yeniden tartışmaya açılmaması konusunda Kıbrısrum tarafının kararlılık göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Siyasi eşitliğin her toplumun karar alma sürecine katılımıyla ilgili olduğunu, tüm kurumlarda ve kararların alınmasında mutlak sayısal eşitlik anlamına gelmediğini ifade eden Tumazos Çelebis, desentralize federasyonun merkezi hükümetin sorumluluklarıyla ilgili olduğunu ve hangi federal yetkilerin desentralize edileceği gerektiğinin netleştirilmesinin şart olduğunu dile getirirken, bununla birlikte federal yetkilerin de üzerinde anlaşmaya varılmış olan konular olduğunu sözlerine ekledi.

Egemenlik konusunun da müzakere masasında onlarca yıl görüşüldüğünü ve bu konuda Hristofyas ve Talat’ın iki yıl içerisinde sonuca vardığını hatırlatan Çelebis, üzerinde anlaşmaya varılmış olan bu konu yeniden tartışmaya açılırsa sonuca varabilmek için yılların gerekebileceğini kaydetti.