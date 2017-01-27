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AKEL: Son 4 yılda büyük gelir kaybı yaşandı

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AKEL: Son 4 yılda büyük gelir kaybı yaşandı
DİSİ ile AKEL arasında, AKEL’in Avrupa Merkez Bankası kaynaklı verilere dair eleştirilerinin akabinde kavga çıktığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre DİSİ, AKEL’in ekonomideki sorunlarla ilgili memorandumu sebep gösterdiğini; ancak Troyka’yı ülkeye kimin çağırdığını ve memorandumun gelmesine kimin sebep olduğunu hatırlamaktan kaçındığını belirtti.

Habere göre DİSİ, vatandaşın ve hane halkının istatistiki bilgilere ihtiyaç duymadığını; çünkü birinci elden, kendi tecrübelerine dayanarak, ülkeyi borç altına kimin soktuğunu bildiğini kaydetti.

AKEL ise, DİSİ’nin bu eleştirilerine cevaben, DİSİ ne zaman kemer sıkma politikalarını savunacak olsa, geçmişi hatırlattığını ifade etti.

AKEL, en büyük mülk kaybının, Nikos Anastasiadis’in tam tersi taahhüt vermiş olmasına rağmen, mevduatların traşlanmasıyla hemfikir olmasının akabinde yaşandığını belirtti.

Habere göre AKEL, son 4 yılda büyük bir üretim ve gelir kaybı yaşandığına da dikkat çekti.

BATIK KREDİLERDE HALA AZALMA YOK

Bu arada, Alithia gazetesi de, Rum bankalarındaki batık kredilerin oranının hala yüksek olduğunu yazdı.

Haberde, bankalardaki batık kredi oranının yüzde 46,7 olduğu belirtildi.

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