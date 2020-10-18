  • BIST 1.193
  • Altın 484,434
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAPilli:Bugün 1731 test, 5 yeni vaka!

AKEL: Tatar’ın seçilmesi olumsuz bir gelişme​​​​​​​

» »
AKEL: “Sn. Tatar'ın Kıbrıs Türk toplumunun liderliğine seçilmesi, kendisinin Kıbrıs sorununa ilişkin tezleri göz önüne alındığında, olumsuz bir gelişmeyi teşkil etmektedir."
AKEL: Tatar’ın seçilmesi olumsuz bir gelişme​​​​​​​

AKEL Kuzey Kıbrıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirdi, yazılı açıklamada “Sn. Tatar'ın Kıbrıs Türk toplumunun liderliğine seçilmesi, kendisinin Kıbrıs sorununa ilişkin tezleri göz önüne alındığında, olumsuz bir gelişmeyi teşkil etmektedir” denildi.

AKEL’den yapılan açıklamada “Kıbrısrum tarafı müzakerelerin yeniden başlaması konusunda kararlı ve tutarlı kalmalıdır” denilerek şunlar kaydedildi:

“Sn. Tatar'ın Kıbrıs Türk toplumunun liderliğine seçilmesi, kendisinin Kıbrıs sorununa ilişkin tezleri göz önüne alındığında, olumsuz bir gelişmeyi teşkil etmektedir. Bundan bağımsız olarak, BM Genel Sekreteri'nin müzakereleri canlandırmaya yönelik çaba üstlenme niyetini defalarca yinelediği gerçeği dikkate alınarak, Kıbrısrum tarafı müzakerelerin Crans Montana’da kesildiği yerden yeniden başlaması konusunda kararlı ve tutarlı kalmalıdır. AKEL, işgal altındaki bölgede yapılan oylama sonucunda oluşan durumun toplu bir değerlendirmesini yapacaktır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney'de Koronavirüs kontrolden çıkıyor. Temaslı takibi prosedürü işlemez hale geldi17 Ekim 2020 Cumartesi 13:25
  • Rum Ve Yunan Hükümetleri Avrupa Konseyi Kararından Memnun17 Ekim 2020 Cumartesi 12:22
  • Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve Mısır Arasında Yeni Üçlü Zirve Yapılacak17 Ekim 2020 Cumartesi 12:15
  • Güney Kıbrıs'ta : 94 yeni pozitif vaka!16 Ekim 2020 Cuma 20:50
  • Rum Polisi Derinya'da geniş önlemler aldı16 Ekim 2020 Cuma 18:39
  • Derinya Barikatı’nda Protesto Eylemi Yapılacak16 Ekim 2020 Cuma 14:21
  • Rum Siyasi Partilerin Meclis Grup Başkanları Meclis Başkanı Konusunda Uzlaştı16 Ekim 2020 Cuma 14:20
  • 18 kumarhane “yatırımcısına” yeniden araştırma16 Ekim 2020 Cuma 14:17
  • Limasol’daki Çöp Döküm Alanında Ölü Bebek Bulundu16 Ekim 2020 Cuma 14:00
  • Güney Kıbrıs'ta vaka sayısı 104 oldu15 Ekim 2020 Perşembe 20:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti