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AKEL, TDP’yi ziyaret etti...

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İki parti, Kıbrıs sorunuyla ilgili çalışma yapacak ortak heyet kurma kararı aldı...
AKEL, TDP’yi ziyaret etti...

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve beraberindeki heyet, bugün Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) ziyaret ederek TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile görüştü. İki parti, Kıbrıs sorunuyla ilgili çalışma yapacak ortak bir heyet kurma kararı aldı. 

Toplantıda TDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu, MYK üyesi Safiye Özaltıner, Dışişleri Komitesi üyesi Mehmet Hoca da hazır bulundu. Bir saat süren görüşmenin ardından basına açıklama yapan Özyiğit ve Kiprianu, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için sürdürülen müzakerelere kısa sürede başlanarak çözüme ulaşılmasına yönelik çalışma yapmak ve katkı sağlamak üzere ortak heyet kurulması kararı aldıklarını açıkladı. 

Parti liderleri görüşme sonrası yaptıkları açıklamada, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün federasyon olması gerektiğine vurgu yaparak, iki devletli bir çözüm modeline destek vermeyeceklerini belirtti.

ÖZYİĞİT: “AKINCI’NIN ÇAĞRISINA DESTEK VERİYORUZ” 

TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, görüşmede Kıbrıs konusu ve Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin ele alındığını söyledi. Özyiğit, Ortadoğu’da yaşananlara dikkat çekerek, “Ortadoğu’da hararetin yükseldiği bir dönemdeyiz” dedi.

Gelinen noktaya ilişkin bilgi aktaran Özyiğit, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Guterres Çerçevesi’ne yönelik çağrısına TDP’nin destek verdiğini dile getirdi. 

Özyiğit, AKEL ile TDP’nin Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde bir çözüm arayışını desteklediğini, bunun dışında iki devletli bir çözüme veya farklı formüllere karşı olduklarını söyledi. 
TDP’nin bu doğrultuda bir çözüme ulaşılabilmesi için AKEL ile samimi iş birliği sürdürmeye kararlı olduğunu ifade eden Özyiğit, ortak heyet oluşturulacağını belirtti. 

KİPRİANU: “TEK SEÇENEK FEDERASYON”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da, Kıbrıs’ta ve bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını, bölgede durumun tehlikeli bir hale geldiğini, yaşananların Kıbrıs sorununun en kısa sürede çözülmesine duyulan ihtiyacı artırdığını kaydetti.  Kiprianu, AKEL’in iki devletli çözümü desteklemediğini, tüm güçleriyle buna karşı mücadele edeceklerini söyleyerek, Kıbrıs sorununun çözümü için tek seçeneğin federasyon olduğunu ifade etti. 

"ADA ETRAFINDAKİ HİDROKARBON YATAKLARININ SAHİBİ KIBRISLI RUMLAR VE TÜRKLER"

Ada etrafındaki hidrokarbon yataklarının sahibinin Kıbrıslı Rumlar ve Türkler olduğunu dile getiren Kiprianu, çözümle birlikte doğal zenginlik ve çözümün getireceği avantajların iki toplum lehine değerlendirilebileceğini belirtti. 
Türkiye ve Kıbrıs’ta yapılacak seçimlerin ardından müzakerelerin en kısa sürede başlaması için zemin hazırlanması gerektiğini dile getiren Kiprianu, barış isteyen herkesi ortak vatanın birleşmesi için müzakerelerin başlaması ve sonuca ulaşmasına destek vermeye çağırdı.

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