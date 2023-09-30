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Akel ve CTP görüştü

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"Çözüm çalışmaları başkentte hareketlenecek"
Akel ve CTP görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi, dün akşam ilçe binasında AKEL Lefkoşa İlçe Komitesi’nden bir heyetle bir araya geldi. Hristos Hristofyas başkanlığındaki AKEL heyeti, Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Çok yapıcı bir ortamda geçen toplantıda her iki heyet de önümüzdeki dönemde yeniden yakınlaşma hareketini Lefkoşa’da yeniden canlandırma, iki toplum arasındaki güveni güçlendirme ve özellikle Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulması konusunda günümüzde hâkim olan oldukça olumsuz koşullarda ortak faaliyetlerini geliştirme ihtiyacını teyit ettiler.

Kıbrıs sorununda şimdiye kadarki en uzun çıkmazın yaşandığı durumu dikkate alan iki heyet, taksimle uzlaşmayı ve iki devletli çözüm mantığını reddederek, çözüm için tek uygun zeminin Birleşmiş Milletler kararlarında da belirtildiği şekilde siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon olduğunu vurguladılar. Bu doğrultuda ülkeyi ve halkı, Kıbrıslı Rumları ve Kıbrıslı Türkleri yeniden birleştirecek ve Kıbrıs halkının çıkarlarına hizmet edecek kapsamlı bir çözüme ulaşılması yönünde ortak mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdiler.

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