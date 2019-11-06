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AKEL ve CTP Heyetleri Bir Araya Geldi

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25 Kasım’da Berlin’de yapılacak önemli buluşmanın öncesinde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığındaki CTP heyeti AKEL’i ziyaret ederek Genel Sekreter Andros Kiprianu başkanlığındaki AKEL heyeti ile bir araya geldi.
AKEL ve CTP Heyetleri Bir Araya Geldi

 İki parti arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu mevcut durum ve üçlü buluşmada ele alınacak önemli konular ile Kıbrıs siyasi partileri olarak hedeflerimizin neler olması gerektiği hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Crans Montana başarısızlığının ardından girilen ve süregiden çıkmazdan duyduğumuz ortak endişeyi dile getiren Kiprianu, süregiden çıkmazın üzerinde anlaşmaya varılmış olan zeminde Kıbrıs sorununun çözümü çabalarını daha da zorlaştırdığını birlikte tespit ettiklerini ekledi. İki partinin ortak dileğinin Berlin’de yapılacak üçlü buluşmanın olumlu sonuçlar vermesi olduğunu kaydeden Kiprianu, olumlu sonuca ulaşılabilmesi için iki toplum liderine de işbirliği içerisinde olarak gerekli kararlılık ve iradeyi göstermeleri çağrısında bulundu. “Arzumuz bu üçlü buluşmanın beşli konferansın yolunu açmasıdır ve bu konferansta da BM Genel Sekreteri’nin çerçevesini, bugüne kadar varılan görüş birliklerini içeren ve BM kararları ile Doruk Anlaşmalarını temel alan referans şartlarının benimsenmesidir” diye konuşan Andros Kiprianu, “inancımız, bugün bulunulan noktada BM Genel Sekreteri’nin sunduğu çerçevedeki altı noktada anlaşmaya varılması için gerekli siyasi irade gösterildiği takdirde fazla zamana gerek olmadığı yönündedir” dedi.

Kiprianu, Berlin’deki üçlü buluşmanın ardından iki partinin tekrar bir araya geleceğini, oluşacak durumu ve gelişmeleri değerlendirerek, iki partinin Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunacak hareket ve faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtti.

AKEL Genel Sekreteri Kiprianu iki partinin de yükümlülüğünün, yurtseverlik görevinin Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini ve Kıbrıs halkının barış, ilerleme ve herkes için refah koşullarında yaşamasını sağlamak için çalışmak olduğunu ifade etti.

25 Kasım’da Berlin’de yapılacak önemli buluşmanın öncesinde CTP’nin gerçekleştirdiği temas ve görüşmeler çerçevesinde AKEL’i ziyaret ettiklerini söyleyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “Crans Montana sonrasında BM Genel Sekreteri Guterres’in yaptığı açıklamalardan ve BM Güvenlik Konseyi kararlarında yer alan ilkelerden hareketle 25 Kasım’da Berlin’de yapılacak buluşmada iki liderin işinin hiç de zor olmaması beklenir. Çünkü Crans Montana’dan sonra BM Genel Sekreteri Sn. Guterres çok açık bir şekilde sonuç odaklı, geçmiş mutabakatların kabulüne dayanan ve ucu açık olmayan bir müzakere sistematiği gerektiğini kendisi söylemiştir ve başta siyasi eşitlik olmak üzere Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin temel parametrelerin ne olduğu da son derece bellidir ve 2019 yılındaki Güvenlik Konseyi kararı ile başta siyasi eşitlik olmak üzere bu temel parametreler bir kez daha teyit edilmiştir. Eğer genel çerçeve içerisinde kalınır ve Sn. Guterres de bu çerçeve konusunda kararlılık gösterirse iki tarafın da siyasi iradesiyle Berlin’den beşli görüşmenin önünün açılması sonucuyla çıkmak bize göre mümkündür” dedi.

“AKEL ile ortak dileğimiz ve çabamız Berlin’den beşli görüşmenin kapısının açılarak çıkılmasıdır ve buna katkı koymaktır” diyen Erhürman bir an önce kapsamlı çözüme ulaşılması için çabaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

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