AKEL ve DİSİ, DİKO’nun suçlamalarına yanıt verdi

AKEL ve DİSİ’nin, DİKO’nun Kıbrıs sorunuyla ilgili suçlamalarına tepki göstererek yanıt verdiği bildirildi.

Politis gazetesine göre DİKO, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bazı açıklamaları üzerine garantilerin muhafaza edilmesi, askerlerin çözümün ardından kalması ve Türkiye’nin müdahale haklarının korunmasına yönelik hak iddialarının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, DİSİ ve AKEL’in yanlış politikalarının başarısızlığa uğradığının bir teyidi olduğunu savundu.

DİKO, Anastasiadis’in, DİSİ ve AKEL’in desteğiyle yönetim ve mülkiyette her şeyi Kıbrıslı Türk tarafına verdiğini de savundu.

Habere göre AKEL yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis’in memorandum politikasını kimin desteklediğini sordu.

Anastasiadis’i Rum Yönetimi Başkanlığına DİKO’nun destekleyerek seçtiğini belirten AKEL, DİKO’nun açıklamaları üzerine çok fazla yorum yapmak istemediğini belirterek, sorumlu ve ciddi politikalarla siyaset yapmaya devam edeceğini vurguladı

DİSİ ise açıklamasında, DİKO’nun Anastasiadis’in, BM’nin uluslararası bir konferansında “işgalin sonlanması ve Türkiye’nin sorumluluklarının önüne konması” için müzakere ederek gösterdiği çabanın hatalı olduğunu düşündüğünü belirtti.

DİSİ, DİKO’nun tuhaf bir mantığa sahip olduğundan da söz etti.