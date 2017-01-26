 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.344
  • Altın 148,213
  • Dolar 3,8617
  • Euro 4,1407
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAAnkara'da polise otomatik silahlarla ateş açıldı

AKEL ve DİSİ, DİKO’nun suçlamalarına yanıt verdi

»
AKEL ve DİSİ, DİKO’nun suçlamalarına yanıt verdi
AKEL ve DİSİ’nin, DİKO’nun Kıbrıs sorunuyla ilgili suçlamalarına tepki göstererek yanıt verdiği bildirildi.

Politis gazetesine göre DİKO, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bazı açıklamaları üzerine garantilerin muhafaza edilmesi, askerlerin çözümün ardından kalması ve Türkiye’nin müdahale haklarının korunmasına yönelik hak iddialarının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, DİSİ ve AKEL’in yanlış politikalarının başarısızlığa uğradığının bir teyidi olduğunu savundu.

DİKO, Anastasiadis’in, DİSİ ve AKEL’in desteğiyle yönetim ve mülkiyette her şeyi Kıbrıslı Türk tarafına verdiğini de savundu.

Habere göre AKEL yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis’in memorandum politikasını kimin desteklediğini sordu.

Anastasiadis’i Rum Yönetimi Başkanlığına DİKO’nun destekleyerek seçtiğini belirten AKEL, DİKO’nun açıklamaları üzerine çok fazla yorum yapmak istemediğini belirterek, sorumlu ve ciddi politikalarla siyaset yapmaya devam edeceğini vurguladı

DİSİ ise açıklamasında, DİKO’nun Anastasiadis’in, BM’nin uluslararası bir konferansında “işgalin sonlanması ve Türkiye’nin sorumluluklarının önüne konması” için müzakere ederek gösterdiği çabanın hatalı olduğunu düşündüğünü belirtti.

DİSİ, DİKO’nun tuhaf bir mantığa sahip olduğundan da söz etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rum tarafı Türk tarafının niyetini ölçmeye çalışacak26 Ocak 2017 Perşembe 12:10
  • Akıncı’nın açıklamaları rum basınında26 Ocak 2017 Perşembe 12:09
  • Mavroyannis: “endişe edecek bir şey yok”26 Ocak 2017 Perşembe 12:09
  • "Size bir defa da Türkçe söyleyeyim: Çözüm yok!”25 Ocak 2017 Çarşamba 13:07
  • “İyi hazırlık yapılmazsa konferans yarardan çok zarar getirecek”25 Ocak 2017 Çarşamba 12:57
  • Partiler yine Anastasiadis’e tepki gösterdi25 Ocak 2017 Çarşamba 12:57
  • Güney Kıbrıs Enformasyon Dairesi Müdürlüğü’ne Sofia Mihailidu atandı25 Ocak 2017 Çarşamba 12:56
  • Total şirketinin yapacağı sondajda gecikme25 Ocak 2017 Çarşamba 12:55
  • Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 50 bin AB vatandaşı işçi var25 Ocak 2017 Çarşamba 12:54
  • “Güvenlik Konseyi’nden destek ve teşvik”25 Ocak 2017 Çarşamba 12:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti