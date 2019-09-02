AKEL ve ELAM arasında darp tartışması

Larnaka’nın “Pervolia” (Bahçalar) köyünde, ihtiyar heyeti tarafından düzenlenen bir etkinlikte AKEL ve ELAM parti üyeleri arasında kavga çıktığı, her iki parti yetkilisinin birbirlerini suçladıkları bildirildi.

Konuya ilişkin ilk açıklamanın AKEL’den geldiğini yazan Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Pervolia” köyü ihtiyar heyetinin ELAM’lı üyesinin AKEL’in üyesini darp ettiği belirtilerek olayın kınandığını yazdı.

Gazete, ELAM’dan yapılan açıklamada ise olayın yalanlandığı ve asıl darp edilenin ELAM’lı üye olduğunun iddia edildiğini aktardı.

Gazeteler, konunun yargıya taşınıp taşınmadığına ilişkin ise herhangi bir bilgiye yer vermedi.