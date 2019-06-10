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AKEL ve Hükümet arasında yeni tartışma

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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün Rum basınında yer alan söyleşisinde dile getirdiği açıklamaları, AKEL ve hükümet arasında yeni tartışmalara neden oldu.
AKEL ve Hükümet arasında yeni tartışma

Fileleftheros gazetesi AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, 2023 başkanlık seçimiyle ilgili dün yaptığı “önceliğin Anastasiadis’in iktidardan uzaklaştırılması” şeklindeki açıklamasının hükümet kanadı tarafından tepkiyle karşılandığını yazdı.

Habere göre, Kiprianu’nun bu açıklaması, hükümet tarafından “AKEL’in tek düşündüğü şey, ülkenin sorunları değil, başkanlık seçimidir” şeklinde yorumlandı. Buna yanıt veren AKEL ise “partinin kaygısı, Anastasiadis hükümetinin çözemediği sorunlardır” ifadesini kullandı.

PRODROMU

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne girmesi gibi çok ciddi sorunlar ve vatandaşın, siyasi sistem değişikliği gibi talep ve beklentisi varken AKEL Genel Sekreteri’nin önceliği Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ayrılması olarak belirlemesini eleştirdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in görev süresinin 2023 yılında sona ereceğini anımsatan Prodromu, hükümetin yüksek öncelikleri arasında Kıbrıs sorunundaki özlü müzakerelerin yeniden başlaması bulunduğunu belirtti. 

DİSİ Sözcüsü Dimitris Dimitriu ise yaptığı açıklamada, Kiprianu’nun önceliğinin, ülke ve toplum için daha iyi olanın değil, Anastasiadis ve DİSİ’nin iktidardan uzaklaştırılması olduğunu ifade etti.  

Dimitriu açıklamasında ayrıca DİSİ ve Anastasiadis hükümetinin yegane siyasi hedefinin vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştıracak politikaların olmaya devam ettiğini belirtti. 

AKEL adına eleştirileri yanıtlayan Hristos Hristofidis, partisinin önceliğinin, doğru politikalarla ülkeyi “işgalden ve bölünmüşlükten” kurtarmak, karşı karşıya kalınan birçok sorunun çözümlenmesiyle halkın desteklenmesi olduğunu ifade etti.  

DIŞ RUMLARDAN KİPRİANU’YA YANIT 

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise yurt dışında yaşayan Rumların (dış Rumlar), AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, “EastMedAct” yasa tasarısının, kendilerini NATO’ya bağlayacağı ve Amerikalı senatörler Robert Menendez ve MarcoRubio’nun ödüllendirileceğine ilişkin şaşkınlığını dile getirdiği açıklamalara yanıt verdiklerini yazdı.

Habere göre, “Kıbrıs Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi (PSEKA) Başkanı Philip Christopher, Helen-Amerikan Liderliği Konseyi (HALC) CEO'su Andy Zemenidis, PSEKA Başkan Vekili Tasos Zembas, PSEKA eski Başkan Vekili Savvas Tsifikios, Rum-Amerikan Örgütleri Federasyonu eski başkanları Andreas Komodromos ve Kostas Tsentasimzalı’nın ortak açıklamasında, Kiprianu’nun, “EastMedAct” yasa tasarısının gerek öngörülerini, gerekse kaynağını saptırdığından iddia etti.

Yapılan açıklamada, ABD’deki Kıbrıs diasporasının uzun yıllara dayanan tarihi içerisinde partileşmeden kaçınıldığı ve her hükümetle heyecanla çalışıldığına dikkat çekilirken, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun yorumlarının üzüntüyle okunduğundan da söz edildi. 

Dış Rumlar açıklamada ayrıca Kiprianu’nun ilgili yasa tasarısı hakkında bilgilendirilmediğini de dikkat çekti. 

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