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AKEL ve partilerden Kıbrıs sorunu açıklaması

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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.
AKEL ve partilerden Kıbrıs sorunu açıklaması

Haravgi gazetesinin haberine göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis anma etkinliğinde yaptığı konuşmada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Kiprianu konuşmasında, Anastasidis’in ne kadar büyük bir sorumluluk üstlendiğini farkına varması ve tarihe bölünmüşlüğün başkanı olarak geçmemek için gerekeni yaparak, girişim üstlenmesi gerektiğini belirtti.

“Kıbrıs sorununun çözülmemesi durumunda Kıbrıs’ın Türkleşeceği” iddiasında bulunan Kiprianu, Anastasiadis’in Türkiye’nin iki devlet tezini ortadan kaldıracak girişimlerde bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Anastasiadis’in, “AB normları ve ilkelerine tam uyumlu hiçbir çerçeve ve referans şartının kalıcı ve fonksiyonel bir çözüme götürmeyeceğini söylemesi gerektiğini” ifade etti.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise dünkü açıklamasında, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda uluslararası konferans gerçekleştirilmesinde ve sorunun uluslararası boyutunun, yani garantiler konusunun ele alınmasında ısrar etmesi gerektiğini savundu.

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