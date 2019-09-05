AKEL ve Vatandaşlar İttifakı Anastasiadis’in doğal gaz önerisini değerlendirdi

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile Vatandaşlar İttifakı Hareketi Başkanı Yorgos Lillikas dün gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında yaptıkları açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıslı Türklere çözümden önce de doğal gaz gelirlerinden pay aktarılması şeklindeki önerisini değerlendirdiler.

Haravgi ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve Vatandaşlar İttifakı Hareketi Başkanı Yorgos Lillikas’ın dün gerçekleştirdikleri görüşmede, Kıbrıs sorunu ve doğal gaz konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs Türk tarafına yaptığı iddia edilen öneriyi değerlendirdiklerini yazdılar.

Habere göre Kiprianu ve Lillikas görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya 9 Ağustos tarihindeki görüşmede ilettiği, “özel bir açık hesap (escrow account) açılması” önerisini Rum Ulusal Konsey toplantısında dile getirdiğini belirttiler.

Kiprianu, Anastasiadis’in bu öneri konusunda bilgilendirmesi üzerine, Rum Meclisi’nce onaylanan ve Kıbrıs sorununun çözümü öncesinde hiç kimsenin doğal gazdan elde edilecek geliri kullanmasına imkan vermeyen yasayı hatırlattıklarını belirterek Anastasiadis’in Akıncı’ya bu öneriyi neden yaptığını ise bilmediğini vurguladı.

Lillikas da açıklamasında, Rum Meclisi’nde onaylanan doğal gaz fonu yasasına atıfta bulundu ve bu yasayla doğal gaz gelirlerinin gelecek nesillere ayrılmasının garanti altına alındığını söyledi.

Lillikas, mevcut yasayla da Kıbrıslı Türklerin haklarının korunmakta olduğuna inandığını sözlerine ekledi.