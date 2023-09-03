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AKEL, yabancı düşmanlığını proteto edecek

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AKEL, önümüzdeki Pazartesi akşam saat 7:00'de Limasol'daki İdare Meydanında miting çağrısı yaptı
AKEL, yabancı düşmanlığını proteto edecek

İşte AKEL'in yapmış olduğu çağrı;

Kıbrıs daha önce faşist, fanatik bir azınlık tarafından yıkıldı. Bunun tekrar olmasına izin veremeyiz. Aşırı sağcı şiddete sıfır tolerans isteyen her birimizin demokratik ilkeleri, insanlarımızın gerçek değerlerini: dayanışmayı ve insanlığı, aynı zamanda milliyet, din ve dil ne olursa olsun buranın işçilerini birleştiren şeyleri savunmak gibi bir görevleri vardır. Tüm bunlar için AKEL, önümüzdeki Pazartesi akşam saat 7:00'de Limasol'daki İdare Meydanında miting çağrısı yaptı.

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