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AKEL: Yeşil Hat boyuna dikenli tel çekilmesi Kıbrıs’a siyasi bedel yarattı

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Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, selefi Nikos Nuris zamanında Yeşil Hat boyunca dikenli tel çekilmesinin Rum tarafına siyasi bedel yarattığını söyledi.
AKEL: Yeşil Hat boyuna dikenli tel çekilmesi Kıbrıs’a siyasi bedel yarattı

Bunun, Brüksel’de yetkililerle yaptığı görüşmelerde ortaya çıktığını söyleyen Yoannu, mevcut dikenlerin kaldırılıp kaldırılmayacağı kararının eylül ayında alınacağını açıkladı. AKEL Yoannu’nun bu açıklamasını “dikenli tel fiyaskosunun itirafı” olarak niteledi.

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Haravgi’nin haberine göre AKEL Milletvekili Hristos Hristofidis Astra radyosuna yaptığı açıklamada, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun Yeşil Hat boyuna dikenli tel çekilmesinin bir fiyasko olduğunu itiraf edildiğini, tellerin temelli kaldırılması gerektiğini söyledi.

Hristofidis “Bu durum ciddi bölge sakinleri ve çiftçilere ciddi sorunlar çıkardı, BM ile istişare içerisinde yapılmadığı için siyasi sorunlara neden oldu. En önemlisi de Kıbrıs’ta kendi elimizle sınır oluşturup bölünmüşlüğü meşrulaştırmamalıydık” ifadelerini kullandı.

Bölge sakinlerinin, halihazırda çekilmiş ve Rumların Güney Kıbrıs’a geçişini engellemekten başka işe yaramayan dikenli tellerin kaldırılmasını istediğine dikkat çeken Hristofidis, dün akşam üzeri AKEL heyeti ve etkilenen kişilerle birlikte gidip görüştüğü Konstantinos Yoannu’dan “bu komiklik için ne kadar para harcandı” konusunda bilgi talep ettiğini açıkladı.

Politis, web sayfasında, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun, dün Politis 107,6 ve 97,6 radyosuna (1 Ağustos 2023) selefi Nikos Nuris zamanında, mülteci akışını engellemek gayesiyle Yeşil Hat boyuna çekilen dikenli teller konusunda yaptığı değerlendirmeyi aktardı.

Habere Yeşil Hat boyuna dikenli tel çekilmesinin beklenen sonucu vermediğine işaret eden Yoannu, tellerin bölgeden kaldırılıp kaldırılmayacağına dair nihai kararın Eylül ayında alınacağını açıkladı.

Yoannu “dikenli teller bütün Yeşil Hat boyuna çekilmeden etkin olamaz, geçiş yapılabilecek boşluklar olurdu” dedi, şöyle devam etti:

“Sonuç getirici olabilmesi için 4-5 metre yüksekliğe sahip ve standardı çok farklı olurdu. Ancak hükümetin bunu yapmaya karar vermesi siyasi düzeyde yanlış olur çünkü bu şekilde kendi ülkemizi böler ve bir sınır yaratırız.”

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