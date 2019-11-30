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AKEL: “Yeşil hattı dış sınıra dönüştürüyorlar”

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AKEL’in, Yeşil Hat’tın Rum tarafının girişimiyle “dış sınıra” dönüştürülmeye çalışıldığını açıkladığı bildirildi.
AKEL: “Yeşil hattı dış sınıra dönüştürüyorlar”

Haravgi gazetesinin haberine göre, Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulama kurallarındaki değişikliklerle ilgili açıklama yapan AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis, tüzüğün uygulanmasıyla ilgili herhangi bir değişikliğin, AB Komisyonu’na bildirilmesi ve AB Komisyonu tarafından denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Lukaidis, Rum Hükümeti’nin siyasi partilere bu konuda bilgilendirme yapma gerekliliği duymadığını ve kendilerinin, tüzüğün uygulanmasında yapılacak değişikliklerle ilgili AB Komisyonu ile uzlaşılıp uzlaşılmadığı konusunda bilgilerinin bulunmadığını kaydetti.

Habere göre Lukaidis, Rum Hükümeti’nin üçüncü ülke vatandaşları ile AB vatandaşları arasında ayrımcılık yaptığını belirtirken, sorunların bulunduğunu kabul ettiklerini, ancak bu sorunların böyle çözülemeyeceğini ifade etti.

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