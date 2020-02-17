AKEL:Cumhurbaşkanı ve Hükümet Crans Montana’da Yaşananlar Hakkında Druşiotis’in Yazdıklarına Cevap Vermelidir

Cumhurbaşkanı ve Hükümet Crans Montana’da Yaşananlar Hakkında Druşiotis’in Yazdıklarına Cevap Vermelidir

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in eski danışmanı Makarios Druşiotis’in Crans Montana Konferansı’nda yaşananlara ilişkin olarak basında dile getirdiklerine Cumhurbaşkanı ve hükümetin cevap vermesi gerektiğini belirtti.

Stefanu, Druşiotis’in savunduklarını şöyle sıraladı:

1. Crans Montana’da yemek öncesinde Sn. Anastasiadis Türkiye Dışişleri Bakanı Sn. Çavuşoğlu’yla buluştu ve ona Kıbrıslırumlar federasyonu kabul etmediğinden dolayı tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu söyledi.

2. Sn. Çavuşoğlu’nun garantilerin lağvedilmesi ve işgal ordularının adadan süratle ayrılması için yazılı taahhüt üstlenme yetkisi olmasa da bunlar Kıbrıs sorununa ilişkin dört iç konuyla bir paket olarak BM’nin bir toplu önerisinde yer aldığı takdirde bunları kabul edeceği güvencesini verdiğine dair BM Genel Sekreteri Cumhurbaşkanı Anastasiadis’i bilgilendirdi.

3. BM Genel Sekreteri yemek esnasında Sn. Çavuşoğlu’ya Garanti Antlaşması’nın yerine çözümün uygulanması mekanizmasının geçmesini kabul edip etmeyeceğini sordu ve TC Dışişleri Bakanı böylesi bir şey için diyaloğa açık olduğu ama bunun diğer konulardaki gidişata bağlı olduğu yanıtını verdi.

4. Garantör güçlere kesinlikle herhangi bir yürütme ya da düzenleme rolü vermeyen, sadece tavsiyede bulunma rolü veren çözümün uygulanması mekanizmasına dair gayri resmi belgeyi Cumhurbaşkanı Anastasiadis kabul etmedi.

5. Cumhurbaşkanı Anastasiadis tüm bunları biliyor olmasına rağmen, yemek sırasında peşinen yazılı beyan istedi ve bunun sonucunda BM Genel Sekreteri konferansın sonlandığını ilan etti.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanu bütün bu ciddi iddiaların bariz bir biçimde konferans hakkında hükümetin dedikleriyle hiç bağdaşmadığını ve bu iddiaların ne muhalefet tarafından, ne de yurtdışından gelmediğini, bilakis Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in eski bir danışmanından geldiğini ve hükümetin bunlara cevap vermesi gerektiğini vurguladı.