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AKEL'de Kiprianu bırakıyor! En az iki aday var!

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AKEL'in 23. Kıbrıs Kongresi devam ediyor ve parti merkez komitesi Pazar günü öğle saatlerinde yeni Genel Sekreterini seçecek.
AKEL'de Kiprianu bırakıyor! En az iki aday var!

AKEL'in 23. Kıbrıs Kongresi devam ediyor ve parti merkez komitesi Pazar günü öğle saatlerinde yeni Genel Sekreterini seçecek.

Andros Kyprianou, kendisi için bir döngünün tamamlandığını belirterek, genç parti yöneticilerinin devralma zamanının geldiğini de sözlerine ekledi.

AKEL genel sekreterliği için en az iki aday gösterileceğini de kaydetti.

Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis’in, Kıbrıs Rum tarafının ademi merkeziyetçi federasyon önerisini yazılı olarak sunduğu açıklamalarını değerlendiren AKEL genel Sekreteri Andros Kyprianou, içeriğin ne olduğunu bilmediğini söyledi.

Kurumumuza konuşan Kyprianou, Cumhurbaşkanı Anastasiadis'i iç cephede birlik isterken aynı zamanda tek taraflı hareket etmekle ve kimseye haber vermeden yazılı teklifler göndermekle suçladı.

Kyprianou ayrıca, Türkiye'nin iki devletli bir çözüm arayışını durdurmanın tek yolunun, hükümetin, siyasi eşitlik gibi Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını ilgilendiren konuların tartışılmasına ikna etmesi olduğunu söyledi.

Aynı zamanda AKEL genel sekreteri, Maraş’ın kaybedilmesi halinde Kıbrıs sorununun da biteceğini ifade etti. Ayrıca hükümetin Türkiye'nin eylemlerini kayıtsız bir şekilde izlediğini söyledi.

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